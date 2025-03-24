Субботники в Год благоустройства будут особенными! О планах на 2025-й рассказали в ЖКХ

Генеральная уборка в Год благоустройства. Беларусь входит в активный этап наведения порядка и создания еще более комфортной среды для жителей страны. Как проходят субботники, где появятся новые локации для отдыха и зеленые зоны, как преобразятся дороги и как Минск готовится к теплому сезону? Об этом и не только поговорили в студии ток-шоу «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, ведущая:

Стартовали субботники, которых мы на самом деле очень ждали. Чем они будут отличаться в Год благоустройства от обычных наших генеральных уборок, которые мы и так проводим массово, активно и очень креативно?

Марина Толстик, генеральный директор ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

17 марта в Минске в целом стартовали мероприятия по наведению порядка и благоустройству территории столицы. Год благоустройства – это год, который призван объединить все усилия не только государства, но и нашего общества. И, конечно же, система жилищно-коммунального хозяйства не будет в этом исключением. На этот год у нас запланированы, не побоюсь того слова, амбициозные планы. Они будут касаться не только вопросов ремонта асфальтового покрытия, но и в том числе приведения в более эстетическое состояние, в более комфортное состояние всех дворовых территорий и детских игровых площадок.