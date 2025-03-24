Субботники в Год благоустройства будут особенными! О планах на 2025-й рассказали в ЖКХ
Генеральная уборка в Год благоустройства. Беларусь входит в активный этап наведения порядка и создания еще более комфортной среды для жителей страны. Как проходят субботники, где появятся новые локации для отдыха и зеленые зоны, как преобразятся дороги и как Минск готовится к теплому сезону? Об этом и не только поговорили в студии ток-шоу «Большой город» на СТВ.
Екатерина Забенько, ведущая:
Стартовали субботники, которых мы на самом деле очень ждали. Чем они будут отличаться в Год благоустройства от обычных наших генеральных уборок, которые мы и так проводим массово, активно и очень креативно?
Марина Толстик, генеральный директор ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:
17 марта в Минске в целом стартовали мероприятия по наведению порядка и благоустройству территории столицы. Год благоустройства – это год, который призван объединить все усилия не только государства, но и нашего общества.
И, конечно же, система жилищно-коммунального хозяйства не будет в этом исключением. На этот год у нас запланированы, не побоюсь того слова, амбициозные планы. Они будут касаться не только вопросов ремонта асфальтового покрытия, но и в том числе приведения в более эстетическое состояние, в более комфортное состояние всех дворовых территорий и детских игровых площадок.
Марина Толстик:
Действительно, субботники уже в субботу стартовали, и мы как система жилищно-коммунального хозяйства начали работы на дворовых территориях. Субботники будут проходить каждую субботу. Я хотела бы обратиться к жителям нашей столицы и пригласить принять активное участие в наведении порядка, ведь мы вместе делаем общее дело. Мы приводим нашу столицу в прекрасное состояние после зимнего периода.
И, конечно, уже эта практика, может, даже традиция. На протяжении многих лет уже делаем субботники семейными. Мы приглашаем не только родителей, но и деток принять участие в наведении порядка. А этому, конечно, сопутствуют различные мероприятия – участие принимают ростовые куклы.