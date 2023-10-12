Участвуют все силовые ведомства страны – в Беларуси выбирают лучшую служебную собаку

Новости Беларуси. Международный чемпионат по многоборью кинологов и собак специального назначения проходит в Беларуси 18-й раз. В 2023 году за звание лучшего борются 34 специалиста со своими четвероногими напарниками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вместе с кинологами собаки проходят испытания по трем дисциплинам. К примеру, одно из заданий – найти взрывоопасное вещество в одной из грузовых машин. На выполнение всего 12 минут. Но бельгийская овчарка Камила с легкостью справилась меньше чем за две минуты. Ее хозяин уверен: залог хорошего результата – взаимопонимание и позитивное отношение к работе.

Антон Чернов, кинолог: На данном чемпионата мы уже не первый год. С каждым годом наш уровень растет. Я думаю, что мы составим хорошую, достойную конкуренцию нашим соперникам. Да, у нас серьезные соперники, тоже с очень хорошей базой подготовки. Поэтому тут все будет решаться, я думаю, в последние дни.

Виталий Семешкин, главный судья чемпионата БСФО «Динамо» по служебному многоборью кинологов:

В текущем году в соревнованиях принимают участие все силовые ведомства страны. Сказать, кто на данный момент лидирует, тяжело. Потому что прошло только два соревновательных этапа, впереди еще три. И, как показывает практика, в последний день определяются сильнейшие.

Победитель турнира станет известен в предстоящую пятницу, 13 октября. Он войдет в состав сборной команды Беларуси по служебному многоборью кинологов для участия в международных соревнованиях.