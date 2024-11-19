В посёлке Дружный до конца 2024-го введут в эксплуатацию новую многоэтажку на 80 квартир

Строительство жилья, скоростного железнодорожного транспорта и совершенствование инфраструктуры. В Минской области выполняют поручение главы государства по развитию городов-спутников, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Так, второе дыхание получил поселок Дружный Пуховичского района. Сейчас идет масштабное строительство жилья для нуждающихся. До конца 2024 года введут в эксплуатацию новую многоэтажку на 80 квартир.

Владимир Курлович, директор УКС Пуховичского райисполкома:

Мы стоим возле 80-квартирного жилого дома. Он предназначен для нуждающихся в улучшении жилищных условий Свислочского сельского исполнительного комитета. Здесь 75 квартир для многодетных семей и 5 квартир социального пользования.

Напомним, поселок Дружный включен в перспективную городскую черту «спутника» Минска – поселка Руденск. Здесь проживают 13 тысяч человек. Созданы благоприятные условия для жизни населения.