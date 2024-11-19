В посёлке Дружный до конца 2024-го введут в эксплуатацию новую многоэтажку на 80 квартир

Строительство жилья, скоростного железнодорожного транспорта и совершенствование инфраструктуры. В Минской области выполняют поручение главы государства по развитию городов-спутников, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Строительство жилья, скоростного железнодорожного транспорта и совершенствование инфраструктуры. В Минской области выполняют поручение главы государства по развитию городов-спутников, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Так, второе дыхание получил поселок Дружный Пуховичского района. Сейчас идет масштабное строительство жилья для нуждающихся. До конца 2024 года введут в эксплуатацию новую многоэтажку на 80 квартир.
Владимир Курлович, директор УКС Пуховичского райисполкома:
Мы стоим возле 80-квартирного жилого дома. Он предназначен для нуждающихся в улучшении жилищных условий Свислочского сельского исполнительного комитета. Здесь 75 квартир для многодетных семей и 5 квартир социального пользования.
Напомним, поселок Дружный включен в перспективную городскую черту «спутника» Минска – поселка Руденск. Здесь проживают 13 тысяч человек. Созданы благоприятные условия для жизни населения.
Наталья Машук, жительница поселка Дружный:
Отремонтирована наша старшая школа в поселке Дружный. Это очень важно и очень здорово. Дети наши, ученики отзываются очень положительно. Построен новый детский сад «Василек». Там есть бассейн, у них проводятся занятия.
Алла Кастрицкая, председатель Свислочского сельисполкома:
Проделана очень большая работа по благоустройству. Проложена замена дорожного покрытия дворовых территорий, замена тротуарных дорожек, произведены капитальные ремонты домов, установлено шесть детских комплексов.
В Дружном ведется реконструкция поликлиники. Также строится лечебный корпус на 80 койко-мест терапевтического профиля.