Какие крупы предпочитают китайцы – рассказали специалисты хлебокомбината

Чем еще удивят овощеводы и как город обеспечивает качество и разнообразие потребительской корзины – об этом поговорили с гостями ток-шоу «Большой город».

Праздник вкуса, пользы и полных закромов. С какими результатами отмечают профессиональный праздник аграрии и работники перерабатывающей промышленности Беларуси? Как Минск обеспечивает продовольственную безопасность города и страны? Можно ли считать столицу сельскохозяйственным городом?

Мария Гапеева, заместитель директора – начальник производственно-технологической лаборатории Минского комбината хлебопродуктов: В основном, в этом году мы поставляем в Россию очень много пшеничной и ржаной муки, отдельные страны – Армения, Азербайджан, Грузия, туда тоже идет очень много именно фасованной, в потребительской упаковке, ну и на переработку берут, в частности, Грузия берет много муки ржаной.

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу: Как у вас взаимодействие с зарубежными странами, куда поставляется в том числе наша мука?

Екатерина Забенько:

Я знаю, что активно налаживается сотрудничество с Китаем…

Мария Гапеева:

По нашей группе товаров, наверное, скажу – не так активно, пока зарегистрирована продовольственная группа «макаронные изделия», это мы самостоятельно с Китаем ввели. Там очень строгое таможенное законодательство, в КНР. Нам нужна будет помощь со стороны Министерства сельского хозяйства, со стороны Минского горисполкома по поводу регистрации уже муки пшеничной, ржаной и крупы, отрубей. А макаронные изделия мы уже провели, мы надеемся, что начнутся поставки, пока не было.

Екатерина Забенько:

Вы уже зондировали вкусы и предпочтения китайцев?

Мария Гапеева:

Вы знаете, были представители КНР, представители бизнеса, им очень интересно для населения. Вот мы потребляем отдельно крупу гречневую, отдельно крупу перловую, отдельно крупу манную. А они предпочитают это миксами. Население очень подвержено здоровому образу жизни, настолько они верят полезным свойствам наших продуктов. И мы предложили им микс из крупы, то есть не одна крупа отдельно, а именно микс круп, пока работаем в этом направлении.