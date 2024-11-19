Белорусский баклажан и перец – какие отечественные агроновинки появятся в магазинах?

Праздник вкуса, пользы и полных закромов. С какими результатами отмечают профессиональный праздник аграрии и работники перерабатывающей промышленности Беларуси? Как Минск обеспечивает продовольственную безопасность города и страны? Можно ли считать столицу сельскохозяйственным городом?
Чем еще удивят овощеводы и как город обеспечивает качество и разнообразие потребительской корзины – об этом поговорили с гостями ток-шоу «Большой город».
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Я знаю, что вы тоже экспериментируете над сортами – и, в общем-то, успешно. Казалось бы, тот же огурец и тот же помидор, тем не менее вы совершенствуете сорта – для чего? Работаете над вкусовыми качествами, может быть удешевляете, да или просто для разнообразия на прилавках?
Сергей Некрашевич, генеральный директор УП «Минский парниково-тепличный комбинат»:
Конечно, мы каждый год проводим эксперименты, также определяем определенные участки экспериментальные, где используем и новый семенной материал, и новые технологии, новое оборудование, самое современное. После получения результатов принимаем для использования у себя на предприятии. Ну и, конечно, кроме того и новые виды продукции у себя разрабатываем, и грибы вешенки экспериментально сейчас производим и, надеюсь, в перспективе тоже будем заниматься этим видом продукции. Предложили для потребителей новый вид салата – листовой айсберг, который тоже стал достаточно востребованным у потребителей. В первую очередь, мы проводим маркетинговые исследования на своих фирменных магазинах, которых около десятка. А в дальнейшем продвигаем на внутренний рынок Республики Беларусь.
Екатерина Забенько:
Что далеко ходить? Белорусский баклажан и перец белорусский на наших столах – это очень приятно, это результат вашей работы. Насколько вам было легко или сложно выполнить это поручение?
Сергей Некрашевич:
В прошлом году у нас были только экспериментальные образцы и отдельные дорожки в теплицах. А в этом году мы полностью отдали под баклажаны с перцем целую теплицу, около 60 соток, и нарастили объемы производства баклажанов в 7 раз, перца в 14 раз. И экономика показывает, что это достаточно маржинальный вид продукции, ну а по качеству и вкусу он, безусловно, выигрывает у импортных аналогов. Мы готовы предложить по более низкой цене, а вкусовые качества действительно очень высокие. И кроме того, необходимо отметить, что у нас практически сразу со склада продукция уезжает в торговые сети и попадает к потребителям. Мы не обрабатываем никакой химией свою продукцию, потому что она уже на следующий день появляется на полках в магазинах.
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