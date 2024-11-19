Белорусский баклажан и перец – какие отечественные агроновинки появятся в магазинах?

Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Я знаю, что вы тоже экспериментируете над сортами – и, в общем-то, успешно. Казалось бы, тот же огурец и тот же помидор, тем не менее вы совершенствуете сорта – для чего? Работаете над вкусовыми качествами, может быть удешевляете, да или просто для разнообразия на прилавках?

Сергей Некрашевич, генеральный директор УП «Минский парниково-тепличный комбинат»:

Конечно, мы каждый год проводим эксперименты, также определяем определенные участки экспериментальные, где используем и новый семенной материал, и новые технологии, новое оборудование, самое современное. После получения результатов принимаем для использования у себя на предприятии. Ну и, конечно, кроме того и новые виды продукции у себя разрабатываем, и грибы вешенки экспериментально сейчас производим и, надеюсь, в перспективе тоже будем заниматься этим видом продукции. Предложили для потребителей новый вид салата – листовой айсберг, который тоже стал достаточно востребованным у потребителей. В первую очередь, мы проводим маркетинговые исследования на своих фирменных магазинах, которых около десятка. А в дальнейшем продвигаем на внутренний рынок Республики Беларусь.