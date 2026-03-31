Минск – молодежная столица Беларуси в 2026-м. Узнали, какие мероприятия приурочены к этому событию

Ольга Бурлакова, ведущая: Как вы оцениваете значимость этого мероприятия, значимость этого года и какие ожидания у вас?

Алексей Пикус, первый секретарь Минского городского комитета общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи»:

Наконец-то Минск дождался. Минск – столица нашей страны, теперь еще и получил статус молодежной столицы. Конечно, для каждого молодого минчанина, которых практически 400 тысяч, это определенная доля ответственности. Потому что все-таки ту высокую планку, которая была задана за эти 11 лет, нужно не подвести, не умалить, а наоборот – повысить, потому что все-таки статус столицы и молодежной столицы. Нам надо показать все, на что мы способны.

Проекту «Молодежная столица» – 10 лет. Эстафету принял Минск

Ольга Бурлакова:

Чего ждать молодежи в этом году? На что можно надеяться?

Владислав Демиденко, председатель Молодежного совета при Минском городском Совете депутатов:

Молодежь планирует провести ряд интересных мероприятий. Что касается Молодежного совета при Минском городском Совете депутатов, мы планируем провести масштабную эстафету благоустройства, которую мы начнем в Минске и в дальнейшем будем передавать в регионы. В конце года на Международном форуме молодых парламентариев мы и окончим, как и начали эту эстафету в Минске.