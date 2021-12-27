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Обнародован проект изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь для всенародного обсуждения

27 декабря 2021 12:25
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Новости Беларуси. На сайте Национального правового интернет-портала обнародован проект изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь для всенародного обсуждения, сообщает БЕЛТА.  

Координация работ по сбору и обобщению откликов граждан по проекту изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь, вынесенному для всенародного обсуждения, проводится Национальным центром правовой информации.  

Мнения граждан по проекту изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь, а также возможные предложения направляются в Национальный центр правовой информации: по электронной почте sbor@ncpi.gov.by; посредством заполнения электронной формы, находящейся на Национальном правовом интернет-портале по адресу sbor.pravo.by; в письменном виде по адресу: 220030, г. Минск, ул. Берсона, 1а, НЦПИ, с пометкой «Конституция».  

С проектом изменений Конституции можно также ознакомиться на интернет-портале Президента Республики Беларусь.  

# Конституция # общество # Александр Лукашенко

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