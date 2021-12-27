Можно ли выйти из запоя самостоятельно? Отвечает психиатр-нарколог

Регулярное употребление алкоголя наносит колоссальный вред здоровью и психике. Запойное состояние проявляется, когда пьющий человек не может побороть похмельные синдромы – это рвота, слабость и головная боль. Кажется, что помочь в такой ситуации может только очередная доза спиртного, в результате мы видим замкнутый круг и, как следствие, нездоровую зависимость. Важно понимать, чем дольше длится запой, тем сложнее из него будет выйти.

Константин Рыбчинский, врач психиатр-нарколог медицинского центра «Исцеление»:

У меня часто спрашивают мои пациенты и их родственники: можно ли самостоятельно выйти из запоя? Я отвечу сразу: нельзя, поскольку длительный запой – большой урон для организма. Если человек употребляет алкоголь небольшими дозами, алкоголь распадается на ацетальдегид, затем на уксусную кислоту и полностью выводится из организма. Но если человек употребляет алкоголь большими дозами, то ацетальдегид не успевает распадаться и оседает в органах и тканях. При этом наносит большой урон всему организму. Идет нарушение работы как органов и систем, так и мозга. Появляются тахикардия, чувство страха, тревога, тошнота, может быть рвота, повышается давление, болит голова.

Самое опасное, что может случиться с пациентом, это развитие инфаркта, инсульта, галлюцинаций или судорог. Если даже через 12 часов состояние человека не меняется в лучшую сторону, а симптомы нарастают, важно немедленно обратиться в стационар или к врачу амбулаторного приема.

Константин Рыбчинский:

Алкоголь нарушает работу мозга. Наш мозг – это тот же компьютер. Если из компьютера достать какую-то часть, например, плату, то компьютер может вообще не включиться. В нашем мозге есть такие вещества, как гамма-аминомасляная кислота, дофамин и глутамат. Они работают слаженно. Алкоголь, поскольку он хорошо растворяется и в воде, и в жирах, он хорошо себя чувствует в нашем организме. Он замещает гамма-аминомасляную кислоту и дофамин.

За счет этого в организме происходят такие процессы, как нарушение сна, галлюцинации, тревога, страх – это все обусловлено абстинентным синдромом или, другими словами, синдромом отмены алкоголя. При наличии таких симптомов важно не заниматься самолечением, а как можно быстрее обратиться к врачу.