Можно ли выйти из запоя самостоятельно? Отвечает психиатр-нарколог
Регулярное употребление алкоголя наносит колоссальный вред здоровью и психике. Запойное состояние проявляется, когда пьющий человек не может побороть похмельные синдромы – это рвота, слабость и головная боль. Кажется, что помочь в такой ситуации может только очередная доза спиртного, в результате мы видим замкнутый круг и, как следствие, нездоровую зависимость. Важно понимать, чем дольше длится запой, тем сложнее из него будет выйти.
Константин Рыбчинский, врач психиатр-нарколог медицинского центра «Исцеление»:
У меня часто спрашивают мои пациенты и их родственники: можно ли самостоятельно выйти из запоя? Я отвечу сразу: нельзя, поскольку длительный запой – большой урон для организма. Если человек употребляет алкоголь небольшими дозами, алкоголь распадается на ацетальдегид, затем на уксусную кислоту и полностью выводится из организма. Но если человек употребляет алкоголь большими дозами, то ацетальдегид не успевает распадаться и оседает в органах и тканях. При этом наносит большой урон всему организму. Идет нарушение работы как органов и систем, так и мозга. Появляются тахикардия, чувство страха, тревога, тошнота, может быть рвота, повышается давление, болит голова.
Самое опасное, что может случиться с пациентом, это развитие инфаркта, инсульта, галлюцинаций или судорог. Если даже через 12 часов состояние человека не меняется в лучшую сторону, а симптомы нарастают, важно немедленно обратиться в стационар или к врачу амбулаторного приема.
Константин Рыбчинский:
Алкоголь нарушает работу мозга. Наш мозг – это тот же компьютер. Если из компьютера достать какую-то часть, например, плату, то компьютер может вообще не включиться. В нашем мозге есть такие вещества, как гамма-аминомасляная кислота, дофамин и глутамат. Они работают слаженно. Алкоголь, поскольку он хорошо растворяется и в воде, и в жирах, он хорошо себя чувствует в нашем организме. Он замещает гамма-аминомасляную кислоту и дофамин.
За счет этого в организме происходят такие процессы, как нарушение сна, галлюцинации, тревога, страх – это все обусловлено абстинентным синдромом или, другими словами, синдромом отмены алкоголя. При наличии таких симптомов важно не заниматься самолечением, а как можно быстрее обратиться к врачу.
Константин Рыбчинский:
Ко мне обратилась родственница моего пациента, она хотела вывести его из запоя. Муж, конечно, сопротивлялся, он не хотел выходить, ему это состояние нравилось. Утром просыпался, выпивал, хорошее настроение. Все было хорошо, потом становилось хуже, проходило два часа, он еще выпивал. Так длилось две недели. Через три недели он сам ко мне пришел, я его осмотрел и обнаружил у него аритмию. Что произошло? Он длительное время употреблял алкоголь, его организм дал сбой. После чего я отправил его в стационар для постановки диагноза и купирования данного синдрома. Поэтому не доводите себя до крайностей, обращаетесь к врачам вовремя.
*На правах рекламы.