«Обстановка отключает от внешнего мира». Посмотрите, как в Могилёвской области сплавляются на байдарках

Новости Беларуси. Коронавирус серьезно изменил туристическую карту для белорусов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Между тем, многие не планируют оставаться дома. Срывая последние листы календаря перед отпуском, люди успели составить план Б и готовятся увлекательно провести время в родной стране.

За последнюю неделю спрос на наши здравницы заметно вырос, но санатории – далеко не единственное, что может предложить Беларусь искушенному туристу. Экзотическая дичь, синий колодец и двое в лодке, не считая инструктора. Реальный маршрут с нереальными эмоциями по живописным точкам Могилевской области прошла Юлия Мычка.

Короткий инструктаж и к делу, а вернее – к воде. Могилевчане готовы оставить на берегу Днепра всю усталость рабочей недели и уплыть от городской суеты.

Николай Мороз, житель Могилева:

Город очень надоел, я хочу что-нибудь новенького. Вот и новенькое.

Сергей Мороз к сплаву готовится вместе со своим сыном. Волнения и страха у ребенка нет, и Колю до старта больше заботят назойливые комары. От речной прогулки папа и сын ждут новых впечатлений, а еще сплав на байдарках – это план Б для всей семьи на тот случай, если отпуск придется провести дома.

Сергей Мороз, житель Могилева:

Вспомнить молодость, студенческим годы, почему нет. Возле костра вполне отличный отдых, ничем не хуже, чем за рубежом, на море. По-моему, гораздо лучше у нас будет.

Сплав на байдарках – это относительно молодой вид туризма для Могилевской области. Водные походы начинались всего с нескольких любителей, а сегодня открытия сезона ждут полсотни человек только в Могилеве. Заядлые водные туристы в 2021 году на воду сошли с первой оттепелью, когда на Днепре еще местами был лед.

Александр Карпеченко, житель Могилева:

Обстановка отключает тебя полностью от внешнего мира. Когда я ухожу в поход, я оставляю свой телефон или в машине, или еще где-то. Друзья все знают, что до меня просто будет невозможно дозвониться, тем более, порой ходишь по таким местам. Мы в том году по Березине ходили, было два похода, там даже связь не берет.

Среди участников сплава люди разного возраста и профессий, сегодня в лодках медики, менеджеры, строители и айтишники. На воде есть одно правило – ни слова о работе. Отлично в такой вид туризма вписываются семейные пары и те, кто только планируют создать семью. Двое в лодке – это не только романтично, в походе с человека спадает вся шелуха, делятся наблюдениями туристы. Пройти вместе водный маршрут – это как вместе поклеить обои, шутят ребята. Если доплыли до берега и не поссорились – значит, у отношений есть будущее.