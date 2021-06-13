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«Весь маршрут прошёл молча». Игорь Луцкий побывал в «Поезде Победы»

13 июня 2021 18:21
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Новости Беларуси. На минский железнодорожный вокзал прибыл «Поезд Победы», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Весь маршрут прошёл молча». Игорь Луцкий побывал в «Поезде Победы»-1

«Поезд Победы» – это 12 вагонов, из которых 9 – сама экспозиция. Каждый вагон – отдельная история. В ней переплетены как исторические факты, так и судьбы людей. Специальная IT-система гармонично соединила реальные музейные экспонаты и различные спецэффекты. В итоге полное погружение в реальность и тот самый эффект присутствия (смотрите здесь).

«Весь маршрут прошёл молча». Игорь Луцкий побывал в «Поезде Победы»-4

Игорь Луцкий, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
Весь маршрут прошел молча. И я вам хочу сказать, внутри как будто ты экзамен сдавал. Я воспитан на истории Великой Отечественной войны. У нас все было, мы все понимали, но в какой-то момент мы начали терять это, честно скажу. И, пройдя тут 100 или 150 метров, внутри все бурлит. Впечатления такие… Накатывает. Скажу сразу, для молодого поколения, для тех, кто дальше от этой Победы чем мы, дальше, чем вы, это очень важно увидеть. Почему? Потому что мы в какой-то момент начали отвечать на один вопрос «что это было?», но не отвечали на вопрос «почему?» Молодому поколению нужно давать ответ на вопрос «почему?», и тогда они поймут, почему независимость, почему суверенитет, почему мы должны чтить память. То, что происходит сейчас с нами, с белорусами, то, что делает с нами коллективный Запад… Знаете, был план «Ост». У меня создается впечатление, что они делают план «Ост-2», и он уже реализуется. Мы не должны допустить.

# Великая Отечественная война # общество # Игорь Луцкий # Фотофакт

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