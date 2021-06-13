Сразу не понимаешь, что это не живые люди. «Поезд Победы» курсирует по Беларуси. Что происходит внутри?

Новости Беларуси. На минский железнодорожный вокзал прибыл «Поезд Победы», сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Евгений Поболовец, СТВ:

Совместный проект Беларуси и России посвящен Году народного единства и 80-летию начала Великой Отечественной войны. Проект стартовал в октябре 2020-го в Москве с Белорусского вокзала. За это время экспозицию посмотрели 90 тысяч человек в 38 городах России. Теперь очередь Беларуси.

«Поезд Победы» – это 12 вагонов, из которых 9 – сама экспозиция. Каждый вагон – отдельная история. В ней переплетены как исторические факты, так и судьбы людей. Специальная IT-система гармонично соединила реальные музейные экспонаты и различные спецэффекты. В итоге полное погружение в реальность и тот самый эффект присутствия.

Евгений Поболовец:

Когда находишься внутри такого поезда, действительно возникает ощущение полной реальности, мы как будто перенеслись в те годы. Например, в вагоне мы ощущаем качку, поезд как будто движется. Переходим на следующую экспозицию – здесь окопы, идет бой, от взрывов закладывает уши, все это дополняется видео- и аудиоэффектами, в том числе запахами. В эти минуты понимаешь, какой подвиг совершили наши предки и какой ценой досталась та Победа.

50 видеопроекторов, 18 видеостен и 12 тач-столов. Уникальные фото- и видеоматериалы, по крупицам собранные в исторических архивах. Скульптуры абсолютно реалистичны, сразу и не понимаешь, что это не живые люди. Созданы они по уникальной технологии.

Евгений Поболовец:

В таких экспозициях нет ни одной лишней детали, здесь символично буквально все. Обратите внимание на серые лица заключенных. И на этом фоне яркие глаза – как символ жизни, как надежда на спасание.

Для каждой зоны своя музыка. На протяжении всего маршрута и закадровый голос Екатерины Гусевой – она озвучила главного героя, 19-летнюю машинистку Лидию, от лица которой идет рассказ. Такой собирательный образ поколения – юная советская девушка (прообразом стала гомельчанка Елена Чухнюк, машинистка локомотивного депо в годы войны). Вместе с главной героиней зритель пройдет путь от Гомеля до Москвы, от Сталинграда до Берлина.

Евгений Поболовец:

Все восемь вагонов экспозиции позволяют не только оценить масштаб событий, но и увидеть судьбы тех, кто ковал Победу в 1945-м. А потом сделать такое символическое фото с героями Победы.

Из-за пандемии уникальная экспозиция доступна не всем, вход только по пригласительным билетам и обязательно в маске. При этом в вагоне одновременно могут быть не более 10 человек. Зато на каждой станции будут пресс-туры для журналистов, так что массовый зритель не останется в накладе – все расскажут и покажут мои коллеги. «Весь маршрут прошёл молча». Игорь Луцкий побывал в «Поезде Победы»