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В Гродненской епархии назначили нового управляющего. Им стал епископ Антоний

13 июня 2021 17:28
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Новости Беларуси. Объединяют наших людей не только победы на поле боя или европейских стадионах. Объединять должна и религия, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Евгений Поболовец, СТВ:
Особенно это актуально для Беларуси, где насчитывается 25 конфессий. Представьте, если каждая из них станет активно вмешиваться в политику государства и занимать при этой крайние позиции на политическом поле.

9 июня Священный синод Русской православной церкви постановил почислить архиепископа Гродненского и Волковысского Артемия на покой по состоянию здоровья. Преосвященным Гродненским и Волковысским определено теперь быть епископу Слуцкому и Солигорскому Антонию. В этой ситуации очень хотелось бы сказать, что назначен человек, который объединит белорусов. На территории отдельно взятой епархии.

# Православные в Беларуси # общество # епископ Антоний # епископ Артемий # Евгений Поболовец

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