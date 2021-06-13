В Гродненской епархии назначили нового управляющего. Им стал епископ Антоний

Новости Беларуси. Объединяют наших людей не только победы на поле боя или европейских стадионах. Объединять должна и религия, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Евгений Поболовец, СТВ:

Особенно это актуально для Беларуси, где насчитывается 25 конфессий. Представьте, если каждая из них станет активно вмешиваться в политику государства и занимать при этой крайние позиции на политическом поле.

9 июня Священный синод Русской православной церкви постановил почислить архиепископа Гродненского и Волковысского Артемия на покой по состоянию здоровья. Преосвященным Гродненским и Волковысским определено теперь быть епископу Слуцкому и Солигорскому Антонию. В этой ситуации очень хотелось бы сказать, что назначен человек, который объединит белорусов. На территории отдельно взятой епархии.