Традиции малой родины. Голубая криница

Этот изумруд в хороводе деревьев притягивает, как магнит! Богатая чудесами природа Беларуси подарила самую большую восходящую на Восточно-Европейской равнине криницу. За сутки из источника «извергается» около пяти тысяч кубометров воды! Родник бьет с глубины через толщу писчего мела, в результате чего вода сама по себе фильтруется и приобретает столь необычный цвет. Голубую криницу под Славгородом называют эталоном пресной воды в нашей стране! Оттого испокон веков люди верили в особую силу источника.