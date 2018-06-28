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Традиции малой родины. Голубая криница

28 июня 2018 07:19
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Этот изумруд в хороводе деревьев притягивает, как магнит! Богатая чудесами природа Беларуси подарила самую большую  восходящую на Восточно-Европейской равнине криницу. За сутки из источника «извергается» около пяти тысяч кубометров воды! Родник бьет с глубины через толщу писчего мела, в результате чего вода сама по себе фильтруется и приобретает столь необычный цвет. Голубую криницу под Славгородом называют эталоном пресной воды в нашей стране! Оттого испокон веков люди верили в особую силу источника.

Традиции малой родины. Голубая криница-1

Светлана Езерская, председатель Славгородского районного совета депутатов:
Голубая криница – это место поклонения еще со времен язычников. Наше племя радимичей проживало на берегах реки Сож, и именно здесь находилось капище. Тогда голубая криница называлась синий колодец. Здесь было место поклонения.

Традиции малой родины. Голубая криница-4

В чем уникальность голубой криницы? Какие легенды есть про это волшебное место? Какие существуют традиции для исцеления? Узнаете, посмотрев видеоматериал.

# Год малой родины # Культура # Светлана Езерская # Ирина Сорокина # Фотофакт # Белорусские традиции

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