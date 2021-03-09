Общественные работы или штраф? Объясняем, как будут работать некоторые важные поправки в КоАП

Новости Беларуси. В студии ток-шоу «P.S.» депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Светлана Любецкая. Юлия Бешанова, СТВ:

С 1 марта в силу вступил обновленный КоАП. Наверное, не совру, если скажу, что административный кодекс – это то законодательство, которое может коснуться каждого из нас. Кто-то нарушил правила дорожного движения, у кого-то нахулиганили дети. Скажите, с чем связана необходимость таких масштабных изменений, ведь мы получили практически новый кодекс?

Достаточно значительное количество было привлечений к ответственности за незначительные административные правонарушения Светлана Любецкая, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Действительно, законодательство об административных правонарушениях, вступившее в силу с 1 марта 2021 года, – это новое законодательство. Подготовка этих законопроектов длилась в течение года практически. Задача усовершенствования законодательства была поставлена по итогам анализа правоприменительной практики, вообще актуальности и совершенства законодательства, которое давало оценку в самых разных сферах жизни – в областях безопасности движения, экологической безопасности, деятельности субъектов хозяйствования, таможенного и так далее. Самые разные сферы деятельности. Поскольку ситуация была такова, что достаточно значительное количество привлечений к ответственности за незначительные административные правонарушения было очевидно, было необходимо корректировать законодательство, исходя из тех реалий, что сегодня происходят. Такая задача была поставлена, и она являлась изначально поводом и основанием, чтобы кодексы прорабатывались уже не в новой редакции, а это новые Кодекс об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительный кодекс.

Вопросы, вынесенные в сферу профилактического воздействия и мер предупредительного характера, составляют почти 25% составов Юлия Бешанова:

В кодексах появилось много профилактических мер, наоборот, либерализация законодательства? Светлана Любецкая:

Я скажу в этой части несколько цифр. Надо помнить, что Кодекс об административных правонарушениях состоит из 26 глав, порядка 400 статей. Юлия Бешанова:

А обсуждаем мы очень бурно 4-5, наверное? Светлана Любецкая:

Что касается Процессуально-исполнительного кодекса, 25 глав и порядка 200 статей. Вопросы, которые сегодня вынесены в сферу профилактического воздействия и мер предупредительного характера, составляют почти по 25 % составов административных правонарушений, это четверть. Это административные проступки так называемые, к которым сегодня отнесены незначительные административные правонарушения, где при совершении их впервые лицо, признавшее свою вину, не оспаривавшее их, очевиден этот факт, не будет привлекаться к административной ответственности со всеми вытекающими последствиями, в этом случае будут применяться меры предупреждения. Профилактическая составляющая тоже в эти действия включена. Юлия Бешанова:

Общее смягчение законодательства? Светлана Любецкая:

Там, где необходимо, по актуализированным составам ответственность смягчена в виде порядка применения мер административного воздействия, снижены определенные санкции, нижний предел для физических и юридических лиц. В тех ситуациях, где это вызывается необходимостью, это социально значимые, опасные явления… Юлия Бешанова:

Которые случайно не совершишь? Светлана Любецкая:

Где действительно последствия тяжелые и это грубое правонарушение, там, конечно, ответственность избиралась в соответствии с наступающими последствиями. Надо понимать и профессионалам, которые будут изучать новые законодательства, и тем, кто интересуется этой сферой правоотношений, что все нормы должны быть правильно применены и, самое главное, понятны в комплексе, а не только избирательно.

Интересные моменты зарубежного законодательства об административных нарушениях Юлия Бешанова:

Вы перед началом программы зачитывали интересные нюансы из зарубежного законодательства, давайте озвучим. Светлана Любецкая:

Я только одно хочу сказать. У нас действует наше национальное законодательство, оно учитывает особенности нашей внутренней государственной жизни, управления и регулирования самых разных сфер жизни. Конечно, международный опыт очень интересен. Когда готовились проекты, международный опыт изучался. Если коснуться ближайших стран-соседок, российское законодательство об административных правонарушениях содержит даже больший состав административных правонарушений, чем у нас есть в тех сферах, где наше государство считает, что оно должно быть урегулировано другим законодательством. В частности, ответственность в России предусмотрена тех детей, которые не вовремя выплачивают содержание своим нуждающимся в помощи родителям. Есть такая норма, это тоже интересный опыт. Если мы коснемся европейского законодательства, обсуждаемая сегодня тема ответственности за участие в массовых мероприятиях, то законодательство Италии предусматривает извещение муниципальных органов о проведении таких мероприятий. Также за получением разрешения на проведение таких мероприятий и ответственность там тоже установлена. Если запрещено проведение – ответственность до 400 евро таким лицам, а также в виде нахождения под стражей. Сами институты ответственности известны в европейских странах. В той же Германии даже есть интересная норма о том, что участие в униформе или единообразной одежде, которая свидетельствует о приверженности определенной политической точке зрения, законом не приветствуется. Юлия Бешанова:

Любая униформа? Светлана Любецкая:

Да, единая. Такая интересная норма. Наше законодательство не содержит таких требований. Это к вопросу о том, что нужно брать из международного опыта с учетом нашего национального подхода. Когда в чатах идет обсуждение личной жизни тех же родителей или учащихся – это не что иное, как вмешательство в частную жизнь Светлана Любецкая:

Информационное право сегодня мировой тренд. Законодательство об административных правонарушениях – это один из элементов формирования достаточно важной и актуальной сферы законотворчества. Кодекс об административных правонарушениях имеет нормы, которые предусматривают ответственность за разглашение сведений о частной жизни, о личной жизни, за нерегламентированное нарушение законодательства о защите персональных данных. Конечно, есть новеллы. И я скажу, что это касается защиты не только в определенных ситуациях, связанных, допустим, с поствыборным [периодом – прим. ред.], надо смотреть шире. Жизнь сегодня что показывает? Достаточно важной является сфера защиты прав несовершеннолетних, их родителей в учебном процессе. Когда в чатах идет обсуждение личной жизни тех же родителей или учащихся, или это какое-то профессиональное образование – это не что иное, как вмешательство в частную жизнь, и каждый человек имеет право на ее защиту.

«Для меня очень важный аспект – это то, что сегодня достаточно подробно урегулирована ответственность несовершеннолетних» Юлия Бешанова:

Какие еще существенные изменения, если не касаться этих самых обсуждаемых статьей, новелл? Вы говорите, что там гораздо больше нового. Что важно, что должен знать каждый белорус, который сталкивается с административным кодексом? Что изменилось? Светлана Любецкая:

Если сказать об общих подходах, изменилась категоризация правонарушений. Сейчас это административные проступки (незначительные по своим последствиям правонарушения) значительные и грубые правонарушения. В зависимости от этого и устанавливается ответственность. Повлечет последствия это и для истечения сроков привлечения к ответственности, это повлечет и размеры наказания. Для меня очень важный аспект – это то, что сегодня достаточно подробно урегулирована ответственность несовершеннолетних. Если в прошлом кодексе это была одна статья, то теперь это целая глава. Концептуально изменились подходы к ответственности лиц, которые совершают правонарушения, порой даже не зная или заблуждаясь в отношении законности своих действий. Поэтому законодатель сегодня в этой части первую задачу поставил – профилактические и воспитательные меры воздействия в отношении лиц, совершивших правонарушение, от 14 лет. С 16 до 6 составов уменьшено их количество в отношении несовершеннолетних – это наиболее тяжкие по своим последствиям (хулиганство, оскорбление, причинение телесных повреждений, жестокое обращение с животными). Юлия Бешанова:

Зачастую конфликты возникают в детской среде, они даже не знают, что это уже правонарушение. Светлана Любецкая:

Более того, орган, ведущий административный процесс, сегодня обязан разъяснить в любом случае несовершеннолетнему противоправность его поведения, за что он привлекается к ответственности, что он нарушил, какие последствия повлечет в дальнейшем совершение вновь таких правонарушений. Бывает ситуация, что не всегда родители могут объяснить ребенку, и, если он попал в поле зрения государства, я считаю очень важным использовать эту возможность, чтобы объяснить ребенку, что не нужно делать, как не нужно поступать, в этом ведь и идея – воспитательное воздействие, а не карательное.

Общественные работы предполагаются до 60 часов, то есть не более 4 часов в день Юлия Бешанова:

Новое для белорусов – общественные работы. Что это такое, когда может применяться, для чего это было сделано? Светлана Любецкая:

Введен новый институт – общественные работы как вид ответственности. Исправительные работы, то, что было в прежнем кодексе, исключены. Общественные работы предполагаются до 60 часов, то есть не более четырех часов в день. Они будут выполняться в тех местах, которые будут определены местными распорядительными и исполнительными органами, и заключаться в выполнении общественно полезного труда. Юлия Бешанова:

Что это может быть? Светлана Любецкая:

Это те работы, которые могут быть выполнены физическим лицом, я напомню, с его согласия. Есть определенные категории граждан, которые не будут привлекаться к общественным работам по состоянию здоровья, инвалиды I и II группы, несовершеннолетние, беременные, там, где невозможно выполнение этих работ. Это работы, связанные с благоустройством, того, что на благо общества можно с учетом невысокой квалификации выполнить. И это будет считаться общественно полезным трудом. В мире есть такой опыт, он достаточно приветствуется, и я не скажу новость, что звезды мировые даже как-то очень рекламируют свое раскаяние, заглаживание вреда таким способом. Тем самым презюмируется, что лицо если оступилось, загладило свой вред, и в этом ничего особенного и постыдного нет. Юлия Бешанова:

Вы говорите, что это возможно с согласия человека. То есть это может быть штраф или общественные работы? Светлана Любецкая:

Да. Лицо может посчитать, что оно не готово к выплате штрафа, но оно готово поработать на благо общества. И это тоже альтернатива, которая будет у суда, чтобы назначить то наказание, которое будет воспринято и лицом привлекаемым, и государство в этой части выполнит свою функцию.