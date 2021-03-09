Общественные работы или штраф? Объясняем, как будут работать некоторые важные поправки в КоАП

Новости Беларуси. В студии ток-шоу «P.S.» депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Светлана Любецкая.
Юлия Бешанова, СТВ:
С 1 марта в силу вступил обновленный КоАП. Наверное, не совру, если скажу, что административный кодекс – это то законодательство, которое может коснуться каждого из нас. Кто-то нарушил правила дорожного движения, у кого-то нахулиганили дети. Скажите, с чем связана необходимость таких масштабных изменений, ведь мы получили практически новый кодекс?
Достаточно значительное количество было привлечений к ответственности за незначительные административные правонарушения
Светлана Любецкая, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Действительно, законодательство об административных правонарушениях, вступившее в силу с 1 марта 2021 года, – это новое законодательство. Подготовка этих законопроектов длилась в течение года практически. Задача усовершенствования законодательства была поставлена по итогам анализа правоприменительной практики, вообще актуальности и совершенства законодательства, которое давало оценку в самых разных сферах жизни – в областях безопасности движения, экологической безопасности, деятельности субъектов хозяйствования, таможенного и так далее. Самые разные сферы деятельности.
Поскольку ситуация была такова, что достаточно значительное количество привлечений к ответственности за незначительные административные правонарушения было очевидно, было необходимо корректировать законодательство, исходя из тех реалий, что сегодня происходят. Такая задача была поставлена, и она являлась изначально поводом и основанием, чтобы кодексы прорабатывались уже не в новой редакции, а это новые Кодекс об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительный кодекс.
Вопросы, вынесенные в сферу профилактического воздействия и мер предупредительного характера, составляют почти 25% составов
Юлия Бешанова:
В кодексах появилось много профилактических мер, наоборот, либерализация законодательства?
Светлана Любецкая:
Я скажу в этой части несколько цифр. Надо помнить, что Кодекс об административных правонарушениях состоит из 26 глав, порядка 400 статей.
Юлия Бешанова:
А обсуждаем мы очень бурно 4-5, наверное?
Светлана Любецкая:
Что касается Процессуально-исполнительного кодекса, 25 глав и порядка 200 статей. Вопросы, которые сегодня вынесены в сферу профилактического воздействия и мер предупредительного характера, составляют почти по 25 % составов административных правонарушений, это четверть. Это административные проступки так называемые, к которым сегодня отнесены незначительные административные правонарушения, где при совершении их впервые лицо, признавшее свою вину, не оспаривавшее их, очевиден этот факт, не будет привлекаться к административной ответственности со всеми вытекающими последствиями, в этом случае будут применяться меры предупреждения. Профилактическая составляющая тоже в эти действия включена.
Юлия Бешанова:
Общее смягчение законодательства?
Светлана Любецкая:
Там, где необходимо, по актуализированным составам ответственность смягчена в виде порядка применения мер административного воздействия, снижены определенные санкции, нижний предел для физических и юридических лиц. В тех ситуациях, где это вызывается необходимостью, это социально значимые, опасные явления…
Юлия Бешанова:
Которые случайно не совершишь?
Светлана Любецкая:
Где действительно последствия тяжелые и это грубое правонарушение, там, конечно, ответственность избиралась в соответствии с наступающими последствиями. Надо понимать и профессионалам, которые будут изучать новые законодательства, и тем, кто интересуется этой сферой правоотношений, что все нормы должны быть правильно применены и, самое главное, понятны в комплексе, а не только избирательно.
Интересные моменты зарубежного законодательства об административных нарушениях
Юлия Бешанова:
Вы перед началом программы зачитывали интересные нюансы из зарубежного законодательства, давайте озвучим.
Светлана Любецкая:
Я только одно хочу сказать. У нас действует наше национальное законодательство, оно учитывает особенности нашей внутренней государственной жизни, управления и регулирования самых разных сфер жизни. Конечно, международный опыт очень интересен. Когда готовились проекты, международный опыт изучался. Если коснуться ближайших стран-соседок, российское законодательство об административных правонарушениях содержит даже больший состав административных правонарушений, чем у нас есть в тех сферах, где наше государство считает, что оно должно быть урегулировано другим законодательством. В частности, ответственность в России предусмотрена тех детей, которые не вовремя выплачивают содержание своим нуждающимся в помощи родителям. Есть такая норма, это тоже интересный опыт.
Если мы коснемся европейского законодательства, обсуждаемая сегодня тема ответственности за участие в массовых мероприятиях, то законодательство Италии предусматривает извещение муниципальных органов о проведении таких мероприятий. Также за получением разрешения на проведение таких мероприятий и ответственность там тоже установлена. Если запрещено проведение – ответственность до 400 евро таким лицам, а также в виде нахождения под стражей. Сами институты ответственности известны в европейских странах. В той же Германии даже есть интересная норма о том, что участие в униформе или единообразной одежде, которая свидетельствует о приверженности определенной политической точке зрения, законом не приветствуется.
Юлия Бешанова:
Любая униформа?
Светлана Любецкая:
Да, единая. Такая интересная норма. Наше законодательство не содержит таких требований. Это к вопросу о том, что нужно брать из международного опыта с учетом нашего национального подхода.
Когда в чатах идет обсуждение личной жизни тех же родителей или учащихся – это не что иное, как вмешательство в частную жизнь
Светлана Любецкая:
Информационное право сегодня мировой тренд. Законодательство об административных правонарушениях – это один из элементов формирования достаточно важной и актуальной сферы законотворчества. Кодекс об административных правонарушениях имеет нормы, которые предусматривают ответственность за разглашение сведений о частной жизни, о личной жизни, за нерегламентированное нарушение законодательства о защите персональных данных.
Конечно, есть новеллы. И я скажу, что это касается защиты не только в определенных ситуациях, связанных, допустим, с поствыборным [периодом – прим. ред.], надо смотреть шире. Жизнь сегодня что показывает? Достаточно важной является сфера защиты прав несовершеннолетних, их родителей в учебном процессе. Когда в чатах идет обсуждение личной жизни тех же родителей или учащихся, или это какое-то профессиональное образование – это не что иное, как вмешательство в частную жизнь, и каждый человек имеет право на ее защиту.
«Для меня очень важный аспект – это то, что сегодня достаточно подробно урегулирована ответственность несовершеннолетних»
Юлия Бешанова:
Какие еще существенные изменения, если не касаться этих самых обсуждаемых статьей, новелл? Вы говорите, что там гораздо больше нового. Что важно, что должен знать каждый белорус, который сталкивается с административным кодексом? Что изменилось?
Светлана Любецкая:
Если сказать об общих подходах, изменилась категоризация правонарушений. Сейчас это административные проступки (незначительные по своим последствиям правонарушения) значительные и грубые правонарушения. В зависимости от этого и устанавливается ответственность. Повлечет последствия это и для истечения сроков привлечения к ответственности, это повлечет и размеры наказания.
Для меня очень важный аспект – это то, что сегодня достаточно подробно урегулирована ответственность несовершеннолетних. Если в прошлом кодексе это была одна статья, то теперь это целая глава. Концептуально изменились подходы к ответственности лиц, которые совершают правонарушения, порой даже не зная или заблуждаясь в отношении законности своих действий. Поэтому законодатель сегодня в этой части первую задачу поставил – профилактические и воспитательные меры воздействия в отношении лиц, совершивших правонарушение, от 14 лет. С 16 до 6 составов уменьшено их количество в отношении несовершеннолетних – это наиболее тяжкие по своим последствиям (хулиганство, оскорбление, причинение телесных повреждений, жестокое обращение с животными).
Юлия Бешанова:
Зачастую конфликты возникают в детской среде, они даже не знают, что это уже правонарушение.
Светлана Любецкая:
Более того, орган, ведущий административный процесс, сегодня обязан разъяснить в любом случае несовершеннолетнему противоправность его поведения, за что он привлекается к ответственности, что он нарушил, какие последствия повлечет в дальнейшем совершение вновь таких правонарушений. Бывает ситуация, что не всегда родители могут объяснить ребенку, и, если он попал в поле зрения государства, я считаю очень важным использовать эту возможность, чтобы объяснить ребенку, что не нужно делать, как не нужно поступать, в этом ведь и идея – воспитательное воздействие, а не карательное.
Общественные работы предполагаются до 60 часов, то есть не более 4 часов в день
Юлия Бешанова:
Новое для белорусов – общественные работы. Что это такое, когда может применяться, для чего это было сделано?
Светлана Любецкая:
Введен новый институт – общественные работы как вид ответственности. Исправительные работы, то, что было в прежнем кодексе, исключены. Общественные работы предполагаются до 60 часов, то есть не более четырех часов в день. Они будут выполняться в тех местах, которые будут определены местными распорядительными и исполнительными органами, и заключаться в выполнении общественно полезного труда.
Юлия Бешанова:
Что это может быть?
Светлана Любецкая:
Это те работы, которые могут быть выполнены физическим лицом, я напомню, с его согласия. Есть определенные категории граждан, которые не будут привлекаться к общественным работам по состоянию здоровья, инвалиды I и II группы, несовершеннолетние, беременные, там, где невозможно выполнение этих работ. Это работы, связанные с благоустройством, того, что на благо общества можно с учетом невысокой квалификации выполнить. И это будет считаться общественно полезным трудом. В мире есть такой опыт, он достаточно приветствуется, и я не скажу новость, что звезды мировые даже как-то очень рекламируют свое раскаяние, заглаживание вреда таким способом. Тем самым презюмируется, что лицо если оступилось, загладило свой вред, и в этом ничего особенного и постыдного нет.
Юлия Бешанова:
Вы говорите, что это возможно с согласия человека. То есть это может быть штраф или общественные работы?
Светлана Любецкая:
Да. Лицо может посчитать, что оно не готово к выплате штрафа, но оно готово поработать на благо общества. И это тоже альтернатива, которая будет у суда, чтобы назначить то наказание, которое будет воспринято и лицом привлекаемым, и государство в этой части выполнит свою функцию.
Это уникальный опыт подготовки законопроекта, когда он консолидировал позиции самых разных направлений всех сфер жизнедеятельности
Юлия Бешанова:
Светлана Анатольевна, все говорят о том, мы меняем законодательство, нужно реформировать. Насколько это трудоемкий процесс? Вот так взять и переписать огромный административный кодекс – сколько людей было задействовано? Всегда любопытно, как создается.
Светлана Любецкая:
Я бы сказала, что работа над новым Кодексом об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительным кодексом была очень важным и полезным опытом, поскольку в его подготовке принимали участие различные представители различных слоев нашего общества. И, по моему мнению, это уникальный опыт подготовки законопроекта, когда он консолидировал позиции самых разных направлений всех сфер жизнедеятельности. Был получен опыт общественного обсуждения этого законопроекта. Только в Палату представителей на первом этапе (это еще в 2020 году) поступали сотни обращений, причем они были самыми разными и позволяли даже по тем вопросам, которые не входили в сферу деятельности этого кодекса, понимать, какие есть сегодня требования, что еще необходимо корректировать в иных сферах законодательства. Экспертная работа велась в этой части, поскольку есть определенные требования к законотворческой деятельности.
Работа над этими кодексами показала, что любой законопроект, пока он даже готовится, должен нормы формулировать не только по состоянию на текущий момент, но и на перспективу, поскольку жизнь нам ставит очень новые и неожиданные задачи. И законодательство должно быть максимально универсальным. Идеального законодательства нигде нет, но оно должно стремиться к тому, чтобы быть максимально приближенным к сегодняшним реалиям и, более того, предвидеть то, что потребует жизнь у нас регулировать завтра.