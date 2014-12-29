Общественное объединение «Белая Русь» приняло участие в акции «Наши дети»

Новости Беларуси. В Беларуси продолжается республиканская акция «Наши дети». Тысячи ребят с особенной судьбой получают подарки из рук чиновников, спортсменов и артистов. Седьмой год подряд к этой акции присоединяется и общественное объединение «Белая Русь».

В этот раз для детей устроили праздник в Большом театре оперы и балета.

В зале собрались более тысячи мальчиков и девочек, среди которых были и ребята из многодетных и неблагополучных семей. Маленькие зрители смогли увидеть зимнюю сказочную оперу «Волшебная музыка».

Новогоднее представление не обошлось и без главных персонажей праздника – Снегурочки и Деда Мороза. И, конечно же, ни один ребенок не остался без подарка. Каждый малыш получил сундучок со сладостями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мария Кривель:

Мне очень понравился спектакль, очень красивые костюмы, смешно, весело и очень интересно. Новогоднее настроение чувствуется, потому что здесь очень красиво украшена елка, очень много людей, очень интересные новогодние постановки с хорошим настроением.

Сергей Пигарев, заместитель председетеля Республиканского общественного объединения «Белая Русь»:

Государство и гражданское общество, становым хребтом которого является «Белая Русь», сделает все для того, чтобы действительно ни один ребенок не остался без подарка, без тепла, без поздравления. Наша уставная задача – это консолидация общества. И мы начинаем ее с детского возраста. Уже сейчас дети должны специализироваться, встречаться, общаться, знакомиться, вместе участвовать в мероприятиях. Это те дети, это те люди, которые будут строить наше государство в будущем.