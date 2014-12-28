Новогодний стол-2015: сколько придется потратить и как найти настоящее шампанское

Новости Беларуси. Прямо сейчас – к новогоднему столу, а он уже по традиции должен ломиться от кулинарных изысков. Белорусы на встрече 2015 года явно не скупятся. И если верить пресловутому «как встретишь», то голодными в наступающем году мы явно не останемся.

Канун Нового года для главного белорусского производителя шампанского – Минского завода игристых вин – время горячее. Объемы производства возрастают в разы. Впрочем, пословица о санях, которые нужно готовить летом, в этих цехах тоже актуальна. Ведь процесс приготовления новогоднего напитка, несмотря на ценовую доступность, например, бутылочки «Советского», длительный и сложный.

Настоящее игристое вино здесь делают от трех до шести месяцев в зависимости от выдержки. Качество сырья из Молдовы, Франции и даже ЮАР контролирует собственная дегустационная комиссия.

Анна Астапенко, начальник сектора технического контроля ОАО «Минский завод игристых вин»:

Приготовление купажа – это творческий процесс. Вместе с главным технологом наши специалисты-дегустаторы готовят пробные купажи, то есть в определенном процентном соотношении они смешивают рислинг, совиньон, шардоне, пино, пока не достигнут нужного определенного результата по вкусовым свойствам.

Однако на полках магазинов под брендом «Советское» все чаще можно встретить и обычную «шипучку». Секрет в пузырьках: чем мельче, тем качественнее.

«Надуть» невнимательного покупателя не составляет труда. Названия «шипучее», «сатурированное» или «искристое» означают, что вино газировали искусственно. И ближайший родственник его – лимонад, а вовсе не игристое вино, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Анна Астапенко, начальник сектора технического контроля ОАО «Минский завод игристых вин»:

Шампанское – это продукт, который готовится путем брожения с помощью природных дрожжей. Углекислота в нем связанная. Поэтому при наливе в бокал образуются мелкодисперсные пузырьки и постоянно обновляющееся кольцо пены, как мы называем корона. А игристое вино – это мгновенный процесс насыщения искусственной углекислотой.

А элитные виды шампанского Минского завода игристых вин по вкусу и французским дегустаторам.

Анна Богданова, маркетолог ОАО «Минский завод игристых вин»:

К нам приезжали и представители молдавского известного дома Криково. Также был посол Франции, у нас проводилась для них дегустация. Также очень высоко оценивали нашу продукцию.

Новый Год – не время экономить. На стол – все самое лучшее. И праздничные скидки этому способствуют.

Рита Чиж, директор магазина:

У нас есть большие скидки на сегодняшний день на мясную продукцию, собственный полуфабрикат, мясо свинины, мясо птицы. Поставщики идут навстречу. И по ценам наш товар достойно конкурирует с иностранным.

Наш покупатель в принципе патриотичен. Даже в выборе зеленого горошка для культового Оливье. Хотя не обойдется и без заморских деликатесов.

Покупатели:

Рыбку, кальмары, на салатики.

И мяско, и свининку, и колбаски. Лучше белорусское, конечно, чем импортное. Наше вкуснее почему-то, нам кажется.

В обязательном порядке белорусская картошка.

Салат греческий. На семью где-то миллиона полтора-два.

Светлана Шитикова, пресс-секретарь главного управления потребительского рынка Мингорисполкома:

Ориентировочная стоимость новогодней потребительской корзины для семьи из четверых человек составляет 1 млн 100 тысяч рублей. Салат Оливье, ассорти мясное, рыбное, овощное, мясо и птицу на горячее с гарниром, фрукты, торт, конфеты, алкогольные, безалкогольные напитки, сок.

Совсем скоро игрушки займут место под елочкой. На сюрпризах для детей Екатерина не экономит. Равно как и на праздничном столе.

Екатерина Волынец, многодетная мама:

Икры купили немного, шампанского. А детям, естественно, будет торт делаться красивый, чтобы это было оригинально, интересно. Естественно, это будут конфетки, уже закуплены.

Столичные универмаги манят не только красивыми витринами, но и праздничными скидками до 20%.

Покупатель:

Самое удачное время для покупок, к тому же скидки.

Новый год – время чудес. И подарить ребенку сказку, при этом сэкономив на заказе Деда Мороза со Снегурочкой, можно самим, примерив на себя роль главных новогодних волшебников.

В столичном универмаге, например, костюм Деда Мороза или Снегурочки обойдется в 600 тысяч рублей.

Вот только сувениры даже с белорусской символикой сплошь китайские. Мы задались целью и отыскали белорусские символы 2015 года. Владельцы лавочки напротив железнодорожного вокзала, чтобы предложить туристам именно белорусские сувениры, не ленятся искать мастеров по всей стране.

Ирина Попова, менеджер по продажам сувенирного магазина:

Наши белорусские мастера тоже подготовились к этому году, они изготовили интересные колокольчики, козочки, овечки.

Оформители шоколадной фабрики словно помощницы Деда Мороза – трудятся над новогодними подарками еще с осени. Только вот обертка белорусским конфетам не очень соответствует: вместо Деда Мороза на красочных упаковках – иностранные седовласые волшебники. Оказывается, партия таких мешков Санта Клауса отправилась в США.

Татьяна Сайганова, заместитель генерального директора по производству кондитерской фабрики:

Хотим продавать на экспорт. Санта Клауса знают у нас, знают и в Европе. Хотим, чтобы это был универсальный подарок для нескольких рынков.

А в этой оранжерее хоть и нет снега, пахнет Новым годом. Здесь на белорусской земле растут 22 вида мандаринов. На вкус даже слаще египетских. Рекорд – 7-килограммовая гроздь.

Антон Алехна, научный сотрудник Центрального ботанического сада Национальной академии наук Беларуси:

Стараемся применять здесь только биологические методы защиты растений. Не применяем яды. Может, от того они и очень полезные и вкусные. Новый год без мандаринов – это не Новый год.