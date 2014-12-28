Главная елка Беларуси: от первой в 1995 году до торжественной в 2014-м

Новости Беларуси. В новогодние и рождественские праздники, как известно, сбываются все мечты. Это мы хорошо помним с детства. Однако есть дети, которые ждут нашего внимания особенно. И именно им вдвойне, а, может быть, и втройне нужна наша поддержка. Это дети с особенной судьбой. И именно такие дети в эти праздничные дни окружены особенной заботой и получили, или еще получат, подарки. И это уже многолетняя белорусская традиция.

И еще одна традиция – большой благотворительный праздник во Дворце Республики, в котором обязательно принимает участие и Президент. На главную елку страны на уходящей неделе приехали тысячи детей со всех уголков Беларуси.

Это сказка на все времена: новогоднего чуда в 2015 году ждут точно так же, как и 20 лет назад. Елка, шарики, Дед Мороз. Человеческая память – и это ведь тоже волшебство – в прошлое уносит, как машина времени.

В то время – это в 1995 году – Захару было 11. Вместе с братом и тремя сестрами он получил приглашение на первую главную елку нашей страны. Он стал свидетелем того, как родилась традиция, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Тогда молодое государство только становилось на ноги. Вместе с ним молодые родители Кундиковы «поднимали» детей – пятеро своих и четверо приемных.

Маргарита Кундикова, мама Захара:

Для них это было чудо, дети из маленького провинциального городка, из которых трое детей было из детского дома, которые особо ничего никогда не видели.

Последние дни уходящего 1995 года понеслись в хороводе времени. Каждое утро – в ожидании праздника, и так хотелось нарядные костюмы.

Маргарита Кундикова, мама Захара:

Это сейчас проще: пошел выбрал, какой захотел костюм. А тогда я взяла свое свадебное платье, которое висело долго, и пошила своим двум дочкам из них красивые платья снежинок.

Нина Викторовна – режиссер того самого волшебства. Это она собрала любимых персонажей на одной сцене «в доме, где живут сказки».

Нина Осипова, режиссер:

Участвовали наши известные артисты: Алеся и Владимир Радзивилов, который сейчас уже стал заслуженным Дедом Морозом. Тогда он еще был в ранге кота Матроскина.

Костюмы специально не шились, подбирали в театрах. Художнику нужно было собрать все. Где что нам отдали, потом это подвести к какому-то общему знаменателю.

Вот он – сценарий представления. Текст набран еще на печатной машинке, ремарки – на полях. Месяц подготовки и единственный спектакль. Кстати, день в день, ровно 20 лет назад, 28 декабря 1995 года.

Как сказочные персонажи на сцене сменяли друг друга, помнит и Захар. И уж, конечно, память хранит самую приятную новогоднюю традицию.

Захар Кундиков:

Помню, как я свой подарок получил за стихотворение. Мы стеснялись стихотворение рассказывать, мы с братом друг друга подпихивали. Когда я увидел подарок (он лежал в мешке, это была самая большая машина), я смотрел на него, забыл про свой страх, пошел к Деду Морозу, рассказал стихотворение, не отводя глаз от этого «БелАЗа». Дед Мороз все понял, мне его вручил.

Времена были непростые, экономить стране приходилось на многом, но дети и тогда оказались в приоритете: сладкий стол, шоколадные конфеты и те самые батончики, которые тогда еще немногие попробовали, но реклама по телевизору так пробуждала детский аппетит.

Маргарита Кундикова, мама Захара:

Подарки были изумительные. На тот момент был подбор конфет, довольно необычный шоколад. И, конечно, эти знаменитые «Сникерсы».

У Захара у самого уже четверо детей. Кстати, приемных. Вот она – семейная сказка Кундиковых.

Как было в 1995 году, Лиза, конечно же, не знает. Сегодня она собирается на ту самую главную елку страны. В ожидании чудес 2015-го.

Колечки, бусики, браслеты. А вот и наряд для грандиозного бала.

Елизавета Куликовская:

Я хотела, чтобы было чуть-чуть похоже на новогоднее, на снежинку. Чтобы было все воздушно, аккуратно, красиво.

Уже и танцы отрепетированы, и стишки разучены. Подписаны открытки, готовы поздравления.

Елизавета Куликовская:

Делали письма бабушкам, дедушкам, друзьям.

И, может быть, открытка из этой самой стопки 20 лет спустя запустит снова механизм машины времени. Чтобы рассказать, как маленькая Лиза ждала новогодний бал в 2014 году.

«Школа юных морозов» – сценарий 2014 года. В зале почти три тысячи малышей и по традиции глава государства.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Все мы мечтаем об одном и том же. Все мы хотим здоровья, счастья родным, близким, процветания своей родине, мира на всей земле. К сожалению, дорогие мои, не всем нашим деткам на нашей планете хорошо. Кое-где не так встречают Новый год, как встречаем мы. Поэтому мы все с вами желаем самого лучшего, добра, мира и счастья тем детям, которые сегодня, может быть, этого лишены.

Это кульминация теперь уже не единичного спектакля – масштабной акции «Наши дети». Вот она, новогодняя сказка, шары на елке, Дед Мороз. И хоровод из детских пожеланий. Все эти 20 лет они сбывались.