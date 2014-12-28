Самые яркие события уходящего 2014 года глазами корреспондентов телеканала СТВ

Новости Беларуси. Буквально три дня до самой бессонной ночи в году. И самое время вспомнить, каким уходящий 2014-й был для страны и чем этот год запомнится каждому из нас? «Золотая» Домрачева в олимпийском Сочи и новая жизнь Слуцкого пояса, Год гостеприимства и семейный капитал, рекордный урожай и великий китайский камень.

В поисках этих и многих других новостей корреспонденты СТВ в 2014 году проехали тысячи километров и подготовили сотни репортажей, сообщили в программе «Неделя».

Вспоминая топ событий уходящих 12 месяцев, кажется, что просто перелистываешь страницы. На одной мы болели за наших спортсменов в Сочи, на другой срывали голоса, поддерживая белорусскую дружину на чемпионате мира по хоккею, которого так долго ждали в Минске. Конечно, не все итоги завершающегося года были столь позитивными, но ведь и без темных лоскутков полноцветного одеяла не получится.

Таким был год. Наш и ваш 2014-й. Кто-то возлагал на него большие надежды, а у кого-то, возможно, сбылась мечта всей жизни. Он был разным, и, пожалуй, от того столь насыщенным. Но о каждом дне, о каждом событии мы старались рассказать вам как тому самому лучшему другу на кухне, с которым можно и поспорить, и посмеяться. А вот сегодня вспомнить, чему удивлялись и что обсуждали в уходящие 12 месяцев.

Впрочем, 2014-й, хоть уже и на пороге, но дверью пока не хлопнул. Еще есть время и в нынешнем году впустить в свою жизнь самую лучшую новость. А мы в свою очередь готовы ей поделиться. Мы успеем.