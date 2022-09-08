Общественно-политический марафон «17 граней единства» стартовал в Беларуси

Новости Беларуси. Единство, истина, будущее. Под таким девизом в Беларуси стартовал общественно-политический марафон «17 граней единства», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Диалоговые площадки «Белой Руси» и общества «Знание» охватят все регионы.

Патриотические ценности белорусского народа, национальная идея, партийное строительство и развитие гражданского общества, выстраивание паритетных отношений с партнерами как с Востока, так и Запада. Для обсуждения со спикерами предлагается широкий круг вопросов. В Бресте собеседниками стали студенты, молодежный актив и члены общественного объединения. Обмен мнениями и идеями – таймкод встречи порядка 1,5 часа.

Олег Романов, председатель общественного объединения «Белая Русь»:

Формат себя оправдывает, люди говорят. Кстати говоря, мы находим интересных спикеров, которые могут стать лидерами общественного мнения Беларуси в целом. И могут выступать не только на региональных площадках, как сегодня, но и в республиканском информационном пространстве.