Общаются на русском и английском языках: совместная тренировка белорусского и китайского спецназа

Новости Беларуси. Спецназ Беларуси и Народной полиции Китая завершили совместную тренировку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Заключительные показательные выступления прошли на полигоне под Борисовом. Бойцы провели контртеррористическую операцию. По легенде, боевики захватили населенный пункт и укрываются в автобусах. Для поиска и ликвидации террористов военным понадобилось около получаса.

20 офицеров и 11 сержантов. Бойцы спецназа из КНР к белорусскому плацу, кажется, привыкли. Китайские военнослужащие провели настоящую контртеррористическую операцию – это как экзамен после семидневных занятий. По легенде операции, боевики захватили населенный пункт и укрываются в транспорте. Объектами нападения стали два городских здания. Для поиска и ликвидации террористов СОБРу и «Ловчему Соколу» (так называется отряд из Китая) понадобилось около получаса.

Дмитрий Боярович, СТВ:

Интересно, что спецназовцы действуют в составе боевых двоек и троек, в каждой из которых есть и белорусский, и китайский боец. Общаются они на русском и английском языках – это сделано специально, чтобы достичь максимального взаимодействия между военнослужащими двух стран. Тактический фон операции в точности похож на настоящий. За пример взяты контртеррористические действия в сопредельных государствах. Вообще, подобные действия СОБРа – это высший пилотаж. Ситуация сложнее – разве что «Копье Нептуна» (операция по поимке Бен Ладена).

Юрий Караев, заместитель министра внутренних дел – командующий внутренними войсками Республики Беларусь:

Элементы боевого порядка при такой специальной операции, как, например, уничтожение террористического формирования – очень сложные. Чтобы добиться такого взаимодействия, им хватило всего 7 дней. На мой взгляд, занятие очень удалось, все было быстро, слажено, без заминки. За семь дней спецназовцы двух стран провели занятия по огневой и физической подготовке, штурмовому альпинизму. Кстати, по отзывам лучше стреляют китайцы. А вот в ближнем бою нет равных нашим военным. Боец СОБР:

Товарищи из Китайской Народной Республики достаточно хорошо физически развиты. Боевая подготовка у них находится на достаточно высоком уровне. Все грамотно, четко и уверенно.

Чин Чо Пэн, военнослужащий Вооруженной полиции КНР:

Мне понравилась ваша еда, особенно картошка с мясом. А вообще ваши ребята очень открытые. Не только на занятиях, но и в жизни. За тренировкой наблюдал и командующий Вооруженной полицией КНР. Ван Нин приехал в Беларусь специально.