Лисички пошли, но немного: из-за холодов грибной сезон-2017 начнется позже обычного

Новости Беларуси. С начала 2017 года в объективы видеокамер попали более 40 грибников, которые нарушали правила сбора, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пока в лесах собирают лисички и боровики, невысокую активность замечают и работники заготовительных пунктов. Всему виной погода, из-за которой даже дикоросы начали собирать с опозданием.

Александр Петровский, житель агрогородка Поречье:

Вот он – первый подосиновик в этом году. Пусть маленький, но вот он. Александр Петровский искренне радуется удачной находке. Сезон заядлый грибник открыл как никогда поздно. Обычно за 15 минут полное лукошко, а здесь – лишь пару дикоросов. Его любимые боровики пока в меньшинстве.

Александр Петровский:

В этом году пока еще не сезон, наверное, грибной. Но лисички пошли, носят, но немного. А в детстве мы обходили места лисичковые, потому что только боровиками я занимался. Любил собирать грибы. К тому же по 1500 штук за поход собирал. Грибы и погода в 2017 году шагают порознь. И вроде только у грибников после проливных дождей затеплилась надежда – но нет! Ночи по-прежнему холодные. Одни лисички выдерживают испытание. Именно их жители района и несут на заготовительные пункты – принимают по 7 рублей за килограмм. И все равно до прошлогодних объемов заготовки пока далеко.

Наталья Снитич, заместитель директора филиала Гродненского облпотребобщества:

Выросла закупочная цена. В прошлом году мы на теперешний момент продали уже свыше 300 килограммов грибов. В этом году – только около 100. Но если грибники и заготовители сетуют на погоду, то врачей такое положение дел вполне устраивает. Ведь именно на июль обычно приходится пик отравлений.

Юрий Апанович, заведующий токсикологическим отделением больницы скорой помощи Гродно:

Все зависит от погоды. В прошлом году какая была погода? Сухая. Было всего 13 случаев в Гродненской области. А в этом идут дожди. Но, наверное, еще не сезон. Специалисты настаивают: чтобы поход в лес не закончился визитом в больницу, собирать лучше молодые грибы (они не успели напитать вредные вещества). Уходить максимально от дороги – еще одно золотое правило опытного грибника.