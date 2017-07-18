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«Всё было быстро, слажено, без заминки»: антитеррористическая операция «Единый щит» прошла под Борисовом

18 июля 2017 14:33
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Новости Беларуси. Совместную антитеррористическую тренировку завершили подразделения спецназа Беларуси и Народной полиции Китая. Заключительные показательные выступления прошли на полигоне под Борисовом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бойцы провели контртеррористическую операцию. По легенде, боевики захватили населенный пункт и укрываются в автобусах. Объектами атаки стали два городских здания. Для поиска и ликвидации террористов СОБРу и «Ловчему Соколу» – так называется отряд из Китая – понадобилось около получаса.

«Всё было быстро, слажено, без заминки»: антитеррористическая операция «Единый щит» прошла под Борисовом-1

Юрий Караев, заместитель министра внутренних дел – командующий внутренними войсками Республики Беларусь:
Элементы боевого порядка при такой специальной операции, как, например, уничтожение террористического формирования – очень сложные. Чтобы добиться такого взаимодействия, им хватило всего 7 дней. На мой взгляд, занятие очень удалось, всё было быстро, слажено, без заминки.

«Единый щит» длился в Беларуси неделю. Это первое подобное мероприятие. Бойцы спецназа отрабатывали приемы и методы борьбы с терроризмом. Не исключено, что такие тренировки станут регулярными.

# общество # Военные учения # Юрий Караев

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