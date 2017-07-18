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«Эмоции, конечно, переполняют»: Надежда Скардино поплавала в бассейне с особенными детьми в окружении дельфинов

18 июля 2017 15:18
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Новости Беларуси. Знаменитые белорусские спортсмены подключились к благотворительной акции для детей с аутизмом. 18 июля в дельфинарии Минского зоопарка с особенными детьми пообщалась биатлонистка Надежда Скардино, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Эмоции, конечно, переполняют»: Надежда Скардино поплавала в бассейне с особенными детьми в окружении дельфинов-1

Бронзовый призер зимней Олимпиады в Сочи окунулась в бассейн вместе с детьми. Водная прогулка в окружении дельфинов – получилось море положительных эмоций.

«Эмоции, конечно, переполняют»: Надежда Скардино поплавала в бассейне с особенными детьми в окружении дельфинов-4

Александра Герасименя, бронзовый призер «Олимпийских игр-2014» :
Эмоции, конечно, переполняют. Это волшебное ощущение и для этих деток, которые сегодня с нами были. По ним было видно, что они счастливы, и это самое главное.

Мама:
Мой ребенок просто в восторге – я вижу по нему, у него это вызывает кучу положительных эмоций. Так как мы живем очень далеко отсюда – из Мозыря приехали – я думаю, у нас не очень скоро получилось бы сюда попасть.

Благотворительную акцию продолжат и другие именитые спортсмены. Дети с особенностями развития познакомятся с Дарьей Домрачевой, Александрой Герасименей. А олимпийский чемпион – фристайлист Антон Кушнир – будет прыгать с ребятами на батутах.

# общество # Особенные дети # Александра Герасименя # Фотофакт

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