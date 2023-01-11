«Господь коснётся их сердца». Протоиерей о занятиях с детьми в духовном центре

В программе «Прикосновение к свету» на СТВ встретились с протоиереем Виктором Толохом, настоятелем храма в честь преподобномученицы Елисаветы г. Бобруйска. Олег Лепешенков, заместитель председателя Синодального информационного отдела Белорусской православной церкви:

Проезжая по Бобруйску, мы заметили в нем очень много храмов. Бобруйск – это высококультурный город, но это еще и город, который ведет такую насыщенную духовную жизнь.

Протоиерей Виктор Толох, настоятель храма в честь преподобномученицы Елисаветы г. Бобруйска:

Да, пример этому наш духовно-просветительский центр, который назван в честь святой преподобномученицы великой княгини Елисаветы, который существует уже 15 лет. Труд всего коллектива, начиная от руководителей, заканчивая самими детьми. Теми, которые занимаются и в православных классах при гимназии № 3, которые располагаются в здании нашего духовно-просветительского центра. В том числе и те, кто ходит в воскресную школу, родители. В чем суть духовно-просветительского центра? Олег Лепешенков:

Это очень интересный опыт совмещения классов начальной школы общеобразовательной и духовно-просветительского центра. Протоиерей Виктор Толох:

Можно сказать, что это уникальный опыт, потому что самое важное то, что дети уже со школьной скамьи, как только они пришли в начальную школу, слышат слово Божье. Они учатся тем основополагающим духовным понятиям, которые помогают им воспитать в себе стержень духовный. Тот якорь, который нужен каждому человеку. То, что преподается детям, обучающимся при нашем духовно-просветительском центре, это как раз православные традиции белорусского народа. То есть наши корни то, что мы должны сохранять, чтобы сохранить национальную идентичность, чтобы мы могли себя называть белорусами.

Олег Лепешенков:

Когда мы говорим о традициях, мы представляем что-то идущее из глубины веков. А как эта традиция осуществляется в нашей нынешней жизни? Протоиерей Виктор Толох:

Евангелие нам говорит о том, что Христос и вчера, и сегодня, и завтра тот же. То есть это неизменяемое. Есть те вещи, без которых невозможно представить человека. Самое главное, что в человеке должна быть совесть. Мы должны это воспитывать. Как церковь помогает в воспитании детей? Олег Лепешенков:

Возможно ли это воспитать, рассказывая на уроках о чем-то? Митрополит Минский и Заславский поздравил белорусов с Рождеством – подробности здесь. Протоиерей Виктор Толох:

Это как элемент воспитания. Есть у англичан такая мудрость: не воспитывайте детей, они все равно станут такими, как вы. Воспитывайте самих себя. Это основа в первую очередь духовного воспитания, то есть словами мы ничего не достигнем. Если ребенок будет видеть несоответствие слов и дел, сразу это вызывает некую настороженность, потому что дети как никто другие чувствуют фальшь. И второе – надо создать такую среду. Почему? Если мы посмотрим на костер, там множество углей, но как только мы уголек достаем из пламени, он из красного становится черным. Когда вынимаешь из среды, уже сопротивляться одному гораздо тяжелее. Поэтому очень важно, что здесь создана творческая духовная среда, которая помогает детям раскрыть их достоинства, воспитать в них духовные качества. Олег Лепешенков:

Давайте послушаем, что об этом сказал директор центра.

Василий Баранчук, директор духовно-просветительского центра прихода в честь преподобномученицы Елисаветы г. Бобруйска:

Главная цель христианина – спасти душу. Поэтому цель духовного центра, чтобы направить детей и прихожан в это русло, чтобы они шли по пути спасения своей души. Очень много примеров, когда дети приводят родителей в храм. У нас 14 учителей, которые занимаются преподаванием. Главный двигатель нашего прогресса – Людмила Трофимовна Наумчик, к ней очень тянутся дети. Если она берется за какое-то дело, то она делает его только на отлично. Наши спектакли, которые в духовном центре ставятся, «Платочек от Евфросинии Полоцкой». 8 числа во Дворце искусств был спектакль музыкальный «Кирилл Туровский – златоуст Белой Руси». Премию присудили, премия президентская. Для меня была повышенная ответственность за ту деятельность, которую я веду как директор духовного центра. Помогает ли участие в православном театре постигать основы духовности? Олег Лепешенков:

Как участие в православном театре помогает постигать основы духовности, основы белорусской истории? Протоиерей Виктор Толох:

Это помогает в первую очередь в том плане, что это не через урок, через прикосновение к житию этих святых. Хочется верить, что Господь коснется их сердца. И чтобы подготовить такое театральное представление, делается очень большая работа, даже в том плане, что теперь, чтобы приготовить данный спектакль, посвященный святителю Кириллу Туровскому, дети выезжали и в Минск, чтобы посетить Минскую духовную академию, которая названа в честь этого святителя, и на место служения Кирилла Туровского в город Туров. Они смогли окунуться в атмосферу жития Кирилла Туровского. Я думаю, что в каждом конкретном случае, когда мы готовим эти представления, это помогает детям обрести духовность. На примере жизни тех святых, которые жили на землях нашей Беларуси. Олег Лепешенков:

Минувший год прошел под знаком 1030-летия православия на белорусских землях. Как эта дата отразилась на жизни вашего центра?