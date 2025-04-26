Обрести надежду и найти друзей. Как пройдёт лагерь-семинар для инвалидов-колясочников в 2025-м?

Обрести надежду, найти друзей, поделиться опытом – это главная задача ежегодного лагеря-семинара для инвалидов-колясочников. Как пройдет слет активной реабилитации в этом году? Об этом и не только поговорили с гостьей.

Екатерина Адамович, председатель Минской объединенной организации общественного объединения «Республиканская ассоциация инвалидов-колясочников»:

Зародился лагерь в 1997 году. Опыт мы переняли у Швеции. С этого момента стараемся развиваться и не стоять на месте.

Реабилитационный лагерь – это история о людях, история о силе духа, о надеждах, о дружбе, о незабываемых впечатлениях. Главное – показать человеку, что он может не стоять на месте, двигаться к самостоятельной жизни. Ведь главная победа – это победа над самим собой, и в этом нам помогают инструкторы и волонтеры. Инструкторы – это колясочники, которые ведут активный образ жизни, водят автомобили, получают образование, создают семьи, рожают детей. А волонтеры – это студенты, будущие медики, социальные работники, социальные педагоги, инструкторы активной реабилитации. Они вместе с тем получают уникальный для себя опыт, который им пригодится в будущей профессии.