Прямой эфир

Обрести надежду и найти друзей. Как пройдёт лагерь-семинар для инвалидов-колясочников в 2025-м?

26 апреля 2025 08:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Обрести надежду, найти друзей, поделиться опытом – это главная задача ежегодного лагеря-семинара для инвалидов-колясочников. Как пройдет слет активной реабилитации в этом году? Об этом и не только поговорили с гостьей.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Екатерина Адамович, председатель Минской объединенной организации общественного объединения «Республиканская ассоциация инвалидов-колясочников».

Обрести надежду и найти друзей. Как пройдёт лагерь-семинар для инвалидов-колясочников в 2025-м?-2

Екатерина Адамович, председатель Минской объединенной организации общественного объединения «Республиканская ассоциация инвалидов-колясочников»:
Зародился лагерь в 1997 году. Опыт мы переняли у Швеции. С этого момента стараемся развиваться и не стоять на месте.

Реабилитационный лагерь – это история о людях, история о силе духа, о надеждах, о дружбе, о незабываемых впечатлениях. Главное – показать человеку, что он может не стоять на месте, двигаться к самостоятельной жизни. Ведь главная победа – это победа над самим собой, и в этом нам помогают инструкторы и волонтеры. Инструкторы – это колясочники, которые ведут активный образ жизни, водят автомобили, получают образование, создают семьи, рожают детей. А волонтеры – это студенты, будущие медики, социальные работники, социальные педагоги, инструкторы активной реабилитации. Они вместе с тем получают уникальный для себя опыт, который им пригодится в будущей профессии.

Подробности в видео.

# Социальная инфраструктура # Государственная социальная политика # Юлия Самусенко # Юрий Царёв # Алеся Алехнович

Другие новости рубрики

Все новости
Как изменился общественный транспорт в Минске – обсудят гости ток-шоу «Большой город»
26 апреля 2025 08:19

Как изменился общественный транспорт в Минске – обсудят гости ток-шоу «Большой город»

Не менее 300 научных разработок внедрили в разные отрасли белорусской экономики в 2024-м
26 апреля 2025 08:05

Не менее 300 научных разработок внедрили в разные отрасли белорусской экономики в 2024-м

Беларусь вновь окажет гуманитарную помощь Мьянме
26 апреля 2025 07:53

Беларусь вновь окажет гуманитарную помощь Мьянме