Беларусь вновь окажет гуманитарную помощь Мьянме

Так, МЧС поручено направить в страну спасательный отряд, двух поисковых собак, а также технику для выполнения аварийно-спасательных и других неотложных работ. Всего в зону бедствия отправятся 33 специалиста. Также министерству необходимо подготовить 15 палаток, полторы тысячи одеял, более 13 тысяч банок сгущенки, около 7,5 тысячи банок мясных консервов и 50 мешков сахара для передачи пострадавшей от катаклизма стороне. Кроме того, в республику отправятся представитель руководства МЧС и несколько работников органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям. Они будут участвовать в официальных встречах, сопровождать и передавать гумпомощь. Обеспечить доставку спасательного отряда и его возвращение в Беларусь после завершения работ, а также доставку гуманитарной помощи поручено Министерству обороны. Всего Беларусь окажет Мьянме гумпомощь более чем на 328 тысяч рублей.