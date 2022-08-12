Образовательный проект «ШАГ» посетил лагерь «Неман». Что обсудили с детьми специалисты?
Новости Беларуси. Информационно-образовательный проект «ШАГ» продолжает свое путешествие по Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Общественные деятели, эксперты и успешные белорусы посещают детские оздоровительные учреждения. Познавательный проект заглянул и в лагерь «Неман» Столбцовского района.
О чем говорили с ребятами, узнала наш корреспондент Анна Куртасова.
Анна Куртасова, корреспондент:
В оздоровительном лагере «Неман» Столбцовского района четвертая смена. Здесь 96 мальчиков и девочек. Дети не только отдыхают. Проводятся познавательные мероприятия. В этот раз ребята из старших отрядов стали участниками образовательного проекта «ШАГ».
На улице прекрасная погода. Встречу организовали на свежем воздухе. К ребятам приехали специалисты с образованием. В числе спикеров и Дмитрий Янушкевич – студент факультета журналистики БГУ. Тема диалога: «Вчера дерзновенная мечта, завтра – свершение». С юными слушателями поговорили о том, как достать заветную звезду. Все на личном опыте.
Дмитрий Янушкевич, студент факультета журналистики БГУ:
Я решил, что буду журналистом. Я могу найти контакт с любым человеком, независимо от возраста, от пола, от статуса. Я с любым человеком могу разговаривать. При этом мне всегда было интересно общаться с разными людьми и узнавать что-то новое. Распространено такое, что родители навязывают какое-то мнение для детей. И, наверное, это неправильно, потому что каждый ребенок должен прожить свою жизнь. И я иду к своей мечте.
Подробности в видеоматериале.