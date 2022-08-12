Образовательный проект «ШАГ» посетил лагерь «Неман». Что обсудили с детьми специалисты?

На улице прекрасная погода. Встречу организовали на свежем воздухе. К ребятам приехали специалисты с образованием. В числе спикеров и Дмитрий Янушкевич – студент факультета журналистики БГУ. Тема диалога: «Вчера дерзновенная мечта, завтра – свершение». С юными слушателями поговорили о том, как достать заветную звезду. Все на личном опыте.

Дмитрий Янушкевич, студент факультета журналистики БГУ:

Я решил, что буду журналистом. Я могу найти контакт с любым человеком, независимо от возраста, от пола, от статуса. Я с любым человеком могу разговаривать. При этом мне всегда было интересно общаться с разными людьми и узнавать что-то новое. Распространено такое, что родители навязывают какое-то мнение для детей. И, наверное, это неправильно, потому что каждый ребенок должен прожить свою жизнь. И я иду к своей мечте.