«Мамочка, помоги, спаси, я попала в аварию». История женщины, которая не поверила мошенникам

Валерия Яскевич, корреспондент:

Телефонные мошенники не дремлют. Почерк во всех случаях похож: звонят пожилым людям, говорят, что их близкие попали в ДТП и просят перевести деньги для разрешения вопроса. По состоянию на 10 августа 2022 года подразделениями Следственного комитета Республики Беларусь возбуждено около 300 уголовных дел по фактам совершения мошенничества именно таким способом.

Сергей Дольников, начальник отдела управления уголовного розыска криминальной милиции ГУВД:

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий уголовного розыска задержаны 86 курьеров, которые по указанию организаторов совершили преступление. Сегодня установлена причастность данных курьеров к совершению 282 преступлений. Работают по схеме из рук в руки. Курьеры получают деньги и переводят их на счет организатору-боссу, который, к слову сказать, находится за пределами страны, и получают свой процент от общей суммы. Однако следует помнить, что наказание за незаконную деятельность гораздо выше возможного заработка. Сергей Дольников:

Курьеры, которые соглашаются на совершение подобного рода действий, подлежат уголовной ответственности вплоть до 10 лет лишения свободы, обязаны будут возместить ущерб потерпевшим в полном объеме. Елена Новицкая одна из тех немногих, кому удалось не попасться на удочку аферистов.

Елена Новицкая:

Сижу дома, звонок по телефону, и в трубку кричит женский голос: «Мамочка, помоги, спаси, я попала в аварию, у меня разбито лицо». У меня шок, треск в трубке, и я не могу разобрать голоса, я спрашиваю: «Кто это?» И мне опять повторяют все то же самое. Я понимаю, что этого голоса я не знаю. Говорю: «Вы ошиблись». Положила трубку. У Елены две дочери. На тот момент они обе находились на больничном, этот факт помог женщине выявить обман сразу и избежать возможных финансовых потерь. В такие моменты очень важно уметь сохранить трезвость ума и не поддаться эмоциям. Елена Новицкая:

Во-первых, страх, ужас. Я уже до этого несколько раз слышала, что поступают такие звонки, все равно был шок. Согласно статистике, пострадавшие – это женщины в возрасте от 60 лет и выше. Обрабатывают ухищренными способами, рассказывая легенды. И как результат получают с доверчивых граждан деньги.

Елена Новицкая:

Не храните вы таких денег – это первое. А второе – у кого престарелые, уже старенькие родители, посадите вы их рядом и объясните ситуацию, что вот такое происходит, что не передавай никому этих денег. Позвони ты лучше одному, второму, третьему. Со скорой помощи будут звонить, кричать давай мне деньги или что?

Сергей Дольников:

Если гражданам позвонили, пытаются убедить, что их близкий родственник попал в беду, нужно прекратить разговор, сообщить об этом в милицию и попытаться связаться с этим близким родственником, выяснить: действительно ли у него какие-то есть проблемы или нет. На прошлой неделе только за один день в органы внутренних дел города Минска поступило более 50 звонков от граждан, которые сообщили о том, что их хотели обмануть и только трое из них передали наличность мошенникам.