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Образовательный проект «Модуль» стартовал в Минске

16 февраля 2026 17:41
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Тот случай, когда профессиональная поддержка самых активных представителей молодежи может дать отличные перспективы для будущих управленцев. В столице начался интенсивный курс, который нацелен на формирование новой команды региональных лидеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Образовательный проект «Модуль» стартовал в Минске-2

В образовательном проекте «Модуль» участвуют 28 представителей со всех областей страны. Это члены партийного движения «Искра» Белорусской партии «Белая Русь». Пятидневная программа развернется на нескольких площадках: от Национальной библиотеки до Центральной избирательной комиссии. 

Фокус – на партийном строительстве, идеологической работе и взаимодействии со СМИ. Особое внимание – современным коммуникациям: публичным выступлениям, взаимодействию с журналистами и использованию генеративного искусственного интеллекта в информационной деятельности. Формат сочетает лекции, семинары, тематические дискуссии, круглые столы, тренинги и практические занятия.

Образовательный проект «Модуль» стартовал в Минске-4

Эраст Крупко, руководитель Гродненского областного штаба молодежного движения «Искра» Белорусской партии «Белая Русь»:
Образовательный проект «Модуль» – это уникальная возможность набраться опыта, пообщаться с известными людьми, перенять у них какой-то опыт и в дальнейшем воплощать это в жизнь на местах.

Ольга Чемоданова, председатель Белорусской партии «Белая Русь»:
Образовательная программа будет очень насыщенной. Мы предусмотрели абсолютно все направления: и информационное, и идеологическое, неразрывно связанное с историей партийного строительства. 

Мы очень много поработали над визуализацией и понимаем, что сегодня недостаточно только слышать, порой многие вещи надо увидеть своими глазами. И, конечно, в рамках образовательного модуля мы организовываем встречи в Палате представителей Национального собрания Республики Беларусь. Также предполагаем встречу в Центральной избирательной комиссии.

Образовательный проект «Модуль» стартовал в Минске-6

Организаторы рассчитывают сформировать команду готовых спикеров и организаторов общественно‑политических инициатив, способных эффективно работать в региональных структурах и тиражировать опыт на местах. Итоговая цель – укрепление кадрового потенциала молодежного движения и партийных структур по всей стране. Образовательный проект «Модуль» продлится по 20 февраля.

# Белая Русь # Ольга Чемоданова # Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи

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