Образовательный проект «Модуль» стартовал в Минске

Тот случай, когда профессиональная поддержка самых активных представителей молодежи может дать отличные перспективы для будущих управленцев. В столице начался интенсивный курс, который нацелен на формирование новой команды региональных лидеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В образовательном проекте «Модуль» участвуют 28 представителей со всех областей страны. Это члены партийного движения «Искра» Белорусской партии «Белая Русь». Пятидневная программа развернется на нескольких площадках: от Национальной библиотеки до Центральной избирательной комиссии. Фокус – на партийном строительстве, идеологической работе и взаимодействии со СМИ. Особое внимание – современным коммуникациям: публичным выступлениям, взаимодействию с журналистами и использованию генеративного искусственного интеллекта в информационной деятельности. Формат сочетает лекции, семинары, тематические дискуссии, круглые столы, тренинги и практические занятия.

Эраст Крупко, руководитель Гродненского областного штаба молодежного движения «Искра» Белорусской партии «Белая Русь»:

Образовательный проект «Модуль» – это уникальная возможность набраться опыта, пообщаться с известными людьми, перенять у них какой-то опыт и в дальнейшем воплощать это в жизнь на местах. Ольга Чемоданова, председатель Белорусской партии «Белая Русь»:

Образовательная программа будет очень насыщенной. Мы предусмотрели абсолютно все направления: и информационное, и идеологическое, неразрывно связанное с историей партийного строительства. Мы очень много поработали над визуализацией и понимаем, что сегодня недостаточно только слышать, порой многие вещи надо увидеть своими глазами. И, конечно, в рамках образовательного модуля мы организовываем встречи в Палате представителей Национального собрания Республики Беларусь. Также предполагаем встречу в Центральной избирательной комиссии.