«То, что я помогаю людям, мне приносит удовольствие». Смотрите, кто стал лучшим пионером страны

Новости Беларуси. В Минске определили лучшего пионера страны. Ей стала ученица 11-й школы Мозыря Анастасия Гарбар. В качестве награды девочке вручили Гран-при и нагрудный знак с девизом пионерии «Всегда готов». Конкуренцию Анастасии составили ребята из каждого региона страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Общенациональный смотр-конкурс «Лидер года» в 2022 году проходил в 7-й раз. Анастасия Гарбар в пионерах четвертый год. За это время девочка стала лидером дружины в 11-й мозырской школе.

Анастасия Гарбар, ученица средней школы № 11 Мозыря:

Мы можем собираться вообще в любой школьный день, в субботу даже мы собираемся. У нас проходят различные акции, мероприятия. Мы проводим сами для ребят младших классов различные мероприятия. Допустим, акция «Чудеса на Рождество»: мы поехали в детский дом и подарили ребятам подарочки, сделали их счастливыми. То, что я помогаю людям и детям моего возраста, мне это приносит удовольствие. Я понимаю, что им стало хорошо, я им помогла.

Настя считает, пионер – это тот, кто направит в нужную сторону, даст совет и укажет на ошибки. Свои идеалы девочка демонстрирует на конкурсах. Сначала стала супероктябренком, сегодня же борется за титул «Пионер года». Областной этап школьница успешно преодолела. Со своей дружиной готовила визитку, TikTok-портфолио и творческий номер. Еще один конкурсный проект – говорящий макет талисмана БРПО, рысенка Огонька. Кстати, его образ создан в 2019 году по эскизу пионерки из Гомеля.