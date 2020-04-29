Александр Луцевич: «Самая важная проблема – попытка классно-урочную систему просто скопировать на дистанционное обучение»

Александр Луцевич, директор образовательного центра:

Хотел бы добавить, как человек, который имел уже опыт до этой пандемии, работы в дистанционном образовании. Потому что я, получается, выступаю и как репетитор, и, в том числе, возглавляю образовательный центр – мы готовим к ЦТ. Несколько лет назад поставили задачу, в том числе, делать доступную для всех абитуриентов Республики Беларусь качественную подготовку к ЦТ. А для этого необходимо было создание дистанционного обучения. И вот на данный момент у меня есть опыт преподавания как в дистанционном формате, и, конечно же, есть минские курсы очные. И получается – я могу сравнить, какие есть здесь позиции.

И здесь самая важная проблема, которая, вообще, существует в восприятии сейчас дистанционного – это попытка эту классно-урочную систему просто скопировать на дистанционное обучение. На самом деле, это очень разные методики образования. Как очное и дистанционное. Это по-разному. Разные подходы. Например, в дистанционном я использую, в первую очередь, проектный подход. То есть там не урок выучил – сдал. Там совсем другого плана идёт.

Но если мы сегодня смотрим на чашу весов, и у нас есть проблемы дистанционного обучения, несоответствие на данный момент где-то законодательству, хотя я думаю, это поправимый вариант абсолютно. Это где-то привычка детей, потому что я был вынужден месяц назад перевести минчан тоже на онлайн-обучение. И я могу сейчас сравнить их восприятие. И они говорят: «Вы знаете, всё отлично с точки зрения обучения. Качество, замечательно. Но нам хотелось посмеяться в голос. Нам хотелось бы в перерыве чай попить». Вот то есть такие моменты, конечно, не исключены. Но чаша весов: здоровье – и даже не в первую очередь детей, а тех людей, которые с ними в контакт вступают. Это их родственники, это те, с кем они в транспорте общественном едут. Это на чаше весов перевешивает эти временные трудности. Я говорю: «Дети, потерпите. Мы с вами летом встретимся, посмеёмся, попьём чай, пообщаемся. Но, понимаете, сейчас нужно иначе». Но с точки зрения качества образования можно организовать вполне и дистанционно.