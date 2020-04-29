Нужно ли меньше платить за обучение, если его перевели на дистанционное?

Сергей Касперович, начальник Главного управления профессионального образования Министерства образования Республики Беларусь:

Сегодня учреждения образования – и высшего, и среднего специального, и профтех, и общего среднего – перешли на расширенное, будем констатировать факт, применение удалённых технологий, дистанционных образовательных технологий, ИКТ-технологий – можно называть по-разному. Действительно, формы получения образования не поменялись. Они в кодексе определены – очное, заочное – они реализуются в том виде, в котором они, собственно говоря, встретили обучающегося, когда он поступил на тот или иной уровень образования. Расширено применение дистанционных технологий, которые, действительно, сегодня уже можно об этом говорить, расширили доступность. Позволили, вернее, обеспечить доступность в этих вот, может быть, не совсем простых условиях. Эти технологии позволяют, и мы это уже сегодня можем констатировать (но более объективно, наверное, оценку сможем дать после проведения аттестаций – текущих и итоговых), обеспечивать качество, и эти технологии являются эффективными.

Кстати, здесь есть иногда ошибочное мнение о том, что расширение дистанционных технологий может как-то сказаться на стоимости обучения в сторону её уменьшения. На самом деле, мы проводим системный мониторинг и уже сегодня видим, что многие преподаватели абсолютно объективно заявляют о том, что объём работы расширился. Ведь это и подготовка совершенно нового контента. Нового! Это не те тексты лекции, которые были когда-то ранее подготовлены. Это не те презентации традиционные, которые были. Это совершенно новый контент, который нужно разместить либо на образовательной платформе, параллельно. Это же комплексное решение.