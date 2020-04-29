Проректор БГУ: «Просто закачка в компьютер учебно-методических материалов, разработка заданий не превратят очное обучение в дистанционное»

Оксана Здрок, проректор по учебной работе и образовательным инновациям Белорусского государственного университета:

Очень важно определиться с терминами. Здесь устоявшееся в народе восприятие дистанционного обучения, как обучения на расстоянии, и второй признак – с использованием информационно-коммуникационных технологий. Это немножко не соответствует действительности.

Потому что, действительно, у дистанционной формы получения образования иные существенные признаки. Если анализировать, то это, прежде всего, разработка очень системного курса модульного – заранее проектирует преподаватель. И это очень большая доля самостоятельной работы обучающегося. Это возможность асинхронного взаимодействия с преподавателем. То есть это не только разделение их в пространстве, но и зачастую и во времени. Потому что обучающийся осваивает этот материал самостоятельно в удобном для него темпе, в удобное для него время. И это иная форма взаимодействия педагога и обучающегося.

И что я ещё хочу подчеркнуть для телезрителей, это то, что использование информационно-коммуникационных технологий – оно характерно не только для дистанционного получения образования. И для очной, и для заочной – тоже. Это так называемое blended learning, то есть смешанное обучение. Мы и до этой ситуации, реализуя принцип использования в современном образовательном процессе информационно-коммуникационных технологий, проводили занятия в онлайн-режиме. Например, в БГУ опыт есть проведения на очной форме обучения, перевода таких занятий до 10-20% аудиторных занятий в эту новую форму. Поэтому опыт такой у преподавателей есть. И на что я хочу акцентировать внимание, что очень важно понимать, что просто закачка в компьютер каких-то учебно-методических материалов, которые на сегодняшний день имеются, разработка заданий не превратят очное обучение в дистанционное. Никогда. Это совершенно две разные формы, две разные философии образования, по сути дела. Поэтому на сегодняшний день мы просто интенсивно проводим занятия с использованием информационно-коммуникационных технологий, но сохраняем взаимодействие преподавателя и студента, назначая им встречу по расписанию, в то время, когда это взаимодействие должно состояться.