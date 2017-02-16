«Образование и карьера»: в Минске 16 февраля открывается международная выставка

Новости Беларуси. Как поступить в гимназию, какую профессию выбрать, новинки для школьного кабинета –

международная выставка «Образование и карьера» стартует 16 февраля в Минске.

На ней полезную информацию смогут найти школьники и студенты, их родители, а также преподаватели. Все педагоги смогут принять участие в мастер-классах и познакомится с образовательной системой разных стран, в том числе Германии, Чехии, Кипра и Израиля.

Всего же в выставке примут участие 11 стран.

Их будут представлять не только ведущие колледжи и университеты, но и турфирмы. Последние предложат посетителям интересные направления образовательного туризма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.