Прямой эфир

«Образование и карьера»: в Минске 16 февраля открывается международная выставка

16 февраля 2017 06:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Как поступить в гимназию, какую профессию выбрать, новинки для школьного кабинета –

международная выставка «Образование и карьера» стартует 16 февраля в Минске.

На ней полезную информацию смогут найти школьники и студенты, их родители, а также преподаватели. Все педагоги смогут принять участие в мастер-классах и познакомится с образовательной системой разных стран, в том числе Германии, Чехии, Кипра и Израиля.

Всего же в выставке примут участие 11 стран.

Их будут представлять не только ведущие колледжи и университеты, но и турфирмы. Последние предложат посетителям интересные направления образовательного туризма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Образование в Беларуси # Туризм

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске впервые проходит Отрытый республиканский Карьерный форум
15 февраля 2017 17:04

В Минске впервые проходит Отрытый республиканский Карьерный форум

За сутки на дорогах Минска произошло несколько крупных аварий
15 февраля 2017 17:03

За сутки на дорогах Минска произошло несколько крупных аварий

В усиленном режиме: в налоговые службы Минска обратились почти 18 тысяч граждан, попадающие под действие декрета № 3
15 февраля 2017 17:00

В усиленном режиме: в налоговые службы Минска обратились почти 18 тысяч граждан, попадающие под действие декрета № 3