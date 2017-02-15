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За сутки на дорогах Минска произошло несколько крупных аварий

15 февраля 2017 17:03
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Новости Беларуси. Напряженный день выдался на дорогах Минска. За сутки произошло несколько крупных аварий.

Днём на МКАД столкнулись 5 попутных автомобилей.

В результате череды столкновений образовался «паровоз». Пострадавших нет, а машины получили незначительные технические повреждения.

А вот после утреннего ДТП на пересечении Партизанского проспекта и улицы Кабушкина автомобиль был повреждён очень серьёзно,

сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

Сергей Зараник, начальник отдела по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
В связи с тем, что один из участников проехал перекрёсток на запрещающий сигнал светофора, в результате чего столкнулся на встречном направлении, которое человек осуществлял левый поворот на запрещающий сигнал светофора. Это предварительно.   

В результате аварии пассажирка одной из машин получила легкие телесные повреждения.

Медицинское освидетельствование показало, что оба водителя были трезвы.

Проводится проверка.

# общество # Авария в Минске # Сергей Зараник

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