За сутки на дорогах Минска произошло несколько крупных аварий

Новости Беларуси. Напряженный день выдался на дорогах Минска. За сутки произошло несколько крупных аварий.
Днём на МКАД столкнулись 5 попутных автомобилей.
В результате череды столкновений образовался «паровоз». Пострадавших нет, а машины получили незначительные технические повреждения.
А вот после утреннего ДТП на пересечении Партизанского проспекта и улицы Кабушкина автомобиль был повреждён очень серьёзно,
сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Сергей Зараник, начальник отдела по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
В связи с тем, что один из участников проехал перекрёсток на запрещающий сигнал светофора, в результате чего столкнулся на встречном направлении, которое человек осуществлял левый поворот на запрещающий сигнал светофора. Это предварительно.
В результате аварии пассажирка одной из машин получила легкие телесные повреждения.
Медицинское освидетельствование показало, что оба водителя были трезвы.
Проводится проверка.