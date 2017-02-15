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В усиленном режиме: в налоговые службы Минска обратились почти 18 тысяч граждан, попадающие под действие декрета № 3

15 февраля 2017 17:00
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Новости Беларуси. Налоговые службы Минска до конца февраля будут работать в усиленном режиме.

Это связано с увеличением обращений граждан, которые подпадают под действие декрета № 3 о социальном иждивенчестве.

Так за пояснениями в соответствующие комиссии уже обратились почти 18 тысяч минчан.

Галина Гуринович, заместитель начальника инспекции Министерства по налогам и сборам по Минску:
Граждане города Минска активизировались в этом направлении. Буквально за последние 10 дней 3 тысячи граждан оплатили сбор. Всего на сегодняшний день оплатило сбор порядка 15 тысяч граждан города Минска на сумму 4 миллиона 200 тысяч белорусских рублей.  

Комиссии, которые рассматривают обращения граждан работают во всех регионах страны. Только в Бресте от уплаты сбора на финансирование госрасходов освобождены почти половина заявителей.

Напомню, информацию можно подавать любым удобным способом – лично, через доверенное лицо, по почте или в виде электронного сообщения.

Последний способ наиболее актуален для тех, кто в данный момент находится за границей. На сайте Министерства по налогам и сборам есть сервис "Электронное обращение", куда посылаются пояснения, в том числе из других стран, с прикреплёнными файлами, которые подтверждают отсутствие в Беларуси, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# общество # Налоги # Галина Гуринович

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