В Минске впервые проходит Отрытый республиканский Карьерный форум

Новости Беларуси. Приблизить академическое образование к потребностям бизнеса и научить студентов искать работу.

Такие цели ставит перед собой стартовавший в Минске Отрытый республиканский Карьерный форум.

Это площадка для самой масштабной в стране встречи будущих выпускников ВУЗов и нанимателей.

30 компаний знакомят студентов с реалиями современного рынка труда и ищут лучшие молодые кадры.

На форум съехалось более 2000 будущих специалистов со своими идеями о трудоустройстве.

Сергей Попков, студент Академии Управления при президенте Республики Беларусь.

Достаточно тяжело начинающему специалисту, много у нас и бухгалтеров, и экономистов. Но я думаю, каждый найдет свой профиль. В частности благодаря таким форумам.

На мероприятии работает уникальная лаборатория дизайн-мышления. В состав участников вошли студенты различных курсов и специальностей. 10 команд при помощи мозгового штурма решают реальные бизнес-задачи 4 белорусских компаний.

Это самое популярное мероприятие форума среди молодых людей.

Здесь будущие специалисты могут проверить на практике как быстро они способны принимать решения, работать в команде и быть лидерами.

Руководство БГУ поощряет поиски работы среди своих студентов.

Сергей Абламейко, ректор БГУ:

Студенты должны попробовать работать во время учебы. Есть разные практики: производственная, преддипломная. Это обязательные вещи.

Но кроме этого нужно пробовать что-то поделать руками, головой

Мероприятие такого формата проходит впервые.

Популярность его растет как среди нанимателей, так и среди студентов.

Форум позволяет сблизить интересы работодателей, ВУЗов и выпусников, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.