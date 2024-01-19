«Образ жизни, а не просто должность». Лучших спасателей чествуют в Минске

Мастерство, дисциплина, самоотверженность и умение в экстремальных условиях принимать верные решения. Белорусские спасатели отмечают 19 января свой профессиональный праздник. Поздравления принимают сотрудники МЧС по всей стране. А те, кто особенно отличился на службе, получили награды из рук министра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вадим Синявский поздравил спасателей в знаковом для каждого белоруса месте – музее истории Великой Отечественной войны. Воинские звания, госнаграды и медали получили более 40 человек. Успешным на показатели был 2023 год. Число летальных исходов на пожарах сократилось на более чем 16 %, и на 7 % меньше стало жертв воды. Все это благодаря профессионализму наших спасателей.

Карина Закалинская, заместитель начальника Центра безопасности жизнедеятельности и взаимодействия с общественностью Минского городского управления МЧС:

Быть спасателем для меня – это образ жизни, а не просто должность, занимаемая в Минском городском управлении МЧС. Еще с самых юных лет, будучи юным спасателем, в 7-м классе я попала в отряд юных спасателей. И уже сегодня майор МЧС, заместитель начальника Центра безопасности жизнедеятельности. Работаю над повышением уровня культуры безопасности жизнедеятельности, чтобы нашим спасателям было меньше работы.

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

Выделяются самые лучшие профессионалы, специалисты, которые занимаются аварийно-спасательной службой, которые решают вопросы надзора и профилактики, занимаются вопросами агитации и пропаганды с населением. И многие другие управленцы, которые для простых людей не видны, но их работа очень важна. В части обеспечения безопасности нашего населения, объектов хозяйствования, объектов экономики, культурного наследия нашей родной Беларуси.