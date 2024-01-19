Верховный Суд рассмотрит дело в отношении одного из палачей Хатыни

Истинные масштабы трагедии массового уничтожения мирных жителей в годы Великой Отечественной войны еще не установлены. Об этом заявил генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед перед началом международного круглого стола «Геноцид белорусского народа», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С начала расследования уголовного дела в 2021 году удалось практически полностью воссоздать картину произошедшей на наших землях трагедии и явить миру новые факты зверств фашистских захватчиков. Цифры ужасающие. Немецко-фашистские оккупанты, их подсобники провели не менее 187 карательных операций. Свыше 12 тысяч населенных пунктов были частично или полностью уничтожены. От рук нацистов погибли не менее 3 миллионов мирных жителей и военнопленных.

Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси:

Работа будет окончена только тогда, когда мы проверим каждый факт истребления каждого мирного жителя на территории БССР. На сегодня нами допрошены почти 18 тысяч живых свидетелей, из них 8 000 – узники концлагерей. Проведено совместно с коллегами из Следственного комитета, Государственного комитета судебных экспертиз, Министерства обороны и других заинтересованных государственных органов более 400 осмотров мест происшествий.