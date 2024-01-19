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«Не только промышленная продукция». Что может претендовать на знак качества?

19 января 2024 13:34
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Государственный знак качества учрежден в Беларуси. Указ, которым утверждены его изображение и описание, подписал Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Не только промышленная продукция». Что может претендовать на знак качества?-1

Теперь продукцию, произведенную в Беларуси по высшему разряду, будет украшать пятиугольник красного цвета, символизирующий безопасность, экологичность, инновационность, технологичность и эстетичность. Перевернутая буква «К» укажет на качество, а надпись «Беларусь» – на страну происхождения товара.

«Не только промышленная продукция». Что может претендовать на знак качества?-4

Елена Моргунова, первый заместитель председателя Государственного комитета по стандартизации Беларуси:
Предприятие, которое готово выставить свою продукцию на знак качества, должно пройти несколько соответствующих этапов. Первый этап – на областном уровне. То есть облисполкомы формируют аттестационные комиссии из компетентных специалистов в направлении деятельности того мероприятия, которое подается на получение знака.

«Не только промышленная продукция». Что может претендовать на знак качества?-7

Алла Пендо, заместитель директора по основной деятельности Президентской библиотеки Беларуси:
Мы говорим о том, что это не только промышленная продукция. Это качество во всем, качество жизни наших людей: и образование, и социальное обеспечение, и, конечно же, библиотечное дело. Потому что ищем, систематизируем, анализируем и, самое важное, предоставляем достоверную информацию. И на основе этой информации строится и все остальное. Мы собираем всю историю предприятий.

«Не только промышленная продукция». Что может претендовать на знак качества?-10

Порядок присвоения знака качества, а также перечень льгот, которые получат компании, определит правительство. Ожидается, что уже в конце 2024-го в Беларуси появятся первые обладатели знака качества. Он будет присуждаться сроком на два года. Производитель сможет наносить знак только на ставший лауреатом товар.

# Предприятия Беларуси # общество # Елена Моргунова

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