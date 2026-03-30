В Беларуси засеяно 37% площадей ранних яровых культур

Сев ранних яровых завершили шесть районов Брестской области. В целом по стране эти работы произведены на площади почти 205 тысяч гектаров, что составляет 37 % от плана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сев ранних яровых завершили шесть районов Брестской области. В целом по стране эти работы произведены на площади почти 205 тысяч гектаров, что составляет 37 % от плана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В разрезе областей – лидирует юг. Следом за брестскими аграриями в рейтинге хлеборобы Гродненского и Минского регионов. В ряде хозяйств ведется закладка урожая льна-долгунца и сахарной свеклы. Аграрии строго выдерживают технологии, подбирая оптимальный срок для сева той или иной культуры.