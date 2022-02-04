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Военные лётчики Беларуси и России 4 февраля патрулируют воздушные границы Союзного государства

04 февраля 2022 08:41
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Новости Беларуси. Военные летчики Беларуси и России 4 февраля выполняют задачи по совместному патрулированию воздушных границ Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Военные лётчики Беларуси и России 4 февраля патрулируют воздушные границы Союзного государства-1

Минск и Москва проводят проверку сил реагирования Союзного государства. В настоящее время военные готовятся к ее активной фазе. Она стартует 10 февраля.  

Военные лётчики Беларуси и России 4 февраля патрулируют воздушные границы Союзного государства-4

Вооруженные силы проведут совместное учение «Союзная решимость-2022». Для отработки маневров на территории Беларуси задействуют пять полигонов и четыре аэродрома.  

# Военные учения # общество # Фотофакт

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