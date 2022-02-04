Военные лётчики Беларуси и России 4 февраля патрулируют воздушные границы Союзного государства

Новости Беларуси. Военные летчики Беларуси и России 4 февраля выполняют задачи по совместному патрулированию воздушных границ Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минск и Москва проводят проверку сил реагирования Союзного государства. В настоящее время военные готовятся к ее активной фазе. Она стартует 10 февраля.