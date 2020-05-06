На этот раз обработали РНПЦ травматологии и ортопедии. Показываем, как белорусские военные дезинфицируют больницы

Новости Беларуси. Военные продолжают помогать белорусам в борьбе с короновирусом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Войска радиационной, химической и биологической защиты обрабатывают и дезинфицируют объекты сферы обслуживания в Минске и области. Работают даже ночью. Как военные химики дезинфицируют учреждения здравоохранения столицы и Минской области

Очередной десант высадился на территории РНПЦ травматологии и ортопедии. Армейские специалисты работают в специальных защитных костюмах с помощью ручных и механических распылителей. Причем дезинфекции подверглись не только внутренние помещения, но и прилегающая территория. Палаты, сестринские и лестничные марши обрабатывались специальным раствором.

Вадим Бугаев, командир взвода РХБ разведки:

Эффективность раствора зависит от активности хлора. Соответственно, чем больше хлора, тем больше концентрация и тем больше его эффективность. В данном случае 15%-ного раствора именно по хлору хватает, чтобы убить вредоносные микроорганизмы.