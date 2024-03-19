Обостряются хронические заболевания. Как проходит послеродовой период у женщин после 40 лет?

Идеального возраста для родов, как и для любви, не существует. Но все-таки есть мнение, что рожать лучше до 30 лет. Впрочем, сегодня женщины становятся мамами и в более старшем возрасте, а многие впервые рожают в 40 плюс. О взрослых мамах поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Ольга Шапетько, заместитель главного врача по медицинской части клинического родильного дома Минской области:

Сам процесс родов одинаков, как в 20, так и в 40 лет. Конечно, процесс восстановления женщин после 40 лет немножко проходит сложнее. Наверное, как и при простуде восстановление сложнее. Роды хоть процесс и естественный, но травматичный. Потому что организм в гормональном плане уже понес изменения, в том числе физиологическом. В том числе ткани имеют не такую эластичность, как в молодом возрасте. Вследствие этого возникает больше травм после естественных родов. Конечно, процесс восстановления в связи с этим длительнее, чем в молодом возрасте.

Восстановление после родов, как правило, происходит в течение 42 дней, то есть когда проходит послеродовой период – восстанавливается полностью гормональный фон в организме. Но физическое восстановление в плане регенерации, восстановления целостности, жизнеспособности тканей – это, конечно, идет уже в более позднем сроке, периоде через полгода после родов. Беременность сама по себе – стресс, вызывает стрессовые изменения в организме, обостряются хронические заболевания, которые есть. Они могут быть в молодом возрасте, так и после 40 лет. Конечно, период восстановления затягивается, потому что это обострение хронических заболеваний, период, пока оно придет в свое нормальное состояние, в состояние ремиссии, тоже разный.