Там использовали людей как биооружие! 80 лет назад освободили концлагерь «Озаричи»

Ровно 80 лет назад освобожден Озаричский концлагерь. Память погибших сегодня почтили на митинге-реквиеме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В комплексе концлагерей, в который сгоняли женщин, стариков и детей в марте 1944-го, не было массовых расстрелов, пленных не травили газом, не жгли в печах. Там – впервые в истории Второй мировой войны – из людей делали бактериологическое оружие: живой щит зараженных тифом должен был остановить наступление советской армии. План Гитлера провалился. С подробностями – моя коллега Анна Корольчук.

Спасение пришло 19 марта 1944 года. Красноармейцы выводили узников из болот по узкой тропе, сквозь заминированную территорию. Военные медики и санитары смогли локализовать эпидемию. Благодаря им 33 тысячи человек вернулись домой. Впрочем, жизнь многих из них не была долгой из-за перенесенных болезней и страданий.

Виктор Морозов, прокурор Гомельской области:

Здесь зверским способом хотели умертвить тысячи людей. Вместе с санитарными службами, военными медиками пришли и органы правопорядка, военной контрразведки. Они вместе с кинохроникерами засняли то, что здесь увидели, этот весь ужас. И это послужило основанием для возбуждения уголовного дела. И сегодня мы эти кадры кинохроники используем.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

Мы помним каждого, кто погиб в годы Великой Отечественной войны. И сегодня сюда, на это место, пришла молодежь, пришли наши военно-патриотические клубы, курсанты. Я хочу сказать всем сегодня гражданам Республики Беларусь, что органы внутренних дел, весь силовой блок сделаем все, чтобы эта страшная трагедия никогда не повторилась на нашей земле.

Память безвинно погибших жертв нацизма сегодня почтили минутой молчания, к мемориалу возложили цветы и венки. В этом году на месте бывшего концлагеря как никогда многолюдно – на митинге собрались около тысячи человек из разных стран. «Это был чистый ад». Память безвинно погибших жертв нацизма почтили в Озаричах. Подробности.