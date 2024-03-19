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Там использовали людей как биооружие! 80 лет назад освободили концлагерь «Озаричи»

19 марта 2024 19:26
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Ровно 80 лет назад освобожден Озаричский концлагерь. Память погибших сегодня почтили на митинге-реквиеме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В комплексе концлагерей, в который сгоняли женщин, стариков и детей в марте 1944-го, не было массовых расстрелов, пленных не травили газом, не жгли в печах. Там – впервые в истории Второй мировой войны – из людей делали бактериологическое оружие: живой щит зараженных тифом должен был остановить наступление советской армии. План Гитлера провалился.

С подробностями – моя коллега Анна Корольчук.

Там использовали людей как биооружие! 80 лет назад освободили концлагерь «Озаричи» -1

Спасение пришло 19 марта 1944 года. Красноармейцы выводили узников из болот по узкой тропе, сквозь заминированную территорию. Военные медики и санитары смогли локализовать эпидемию. Благодаря им 33 тысячи человек вернулись домой. Впрочем, жизнь многих из них не была долгой из-за перенесенных болезней и страданий.

Там использовали людей как биооружие! 80 лет назад освободили концлагерь «Озаричи» -4

Виктор Морозов, прокурор Гомельской области:
Здесь зверским способом хотели умертвить тысячи людей. Вместе с санитарными службами, военными медиками пришли и органы правопорядка, военной контрразведки. Они вместе с кинохроникерами засняли то, что здесь увидели, этот весь ужас. И это послужило основанием для возбуждения уголовного дела. И сегодня мы эти кадры кинохроники используем.

Там использовали людей как биооружие! 80 лет назад освободили концлагерь «Озаричи» -7

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
Мы помним каждого, кто погиб в годы Великой Отечественной войны. И сегодня сюда, на это место, пришла молодежь, пришли наши военно-патриотические клубы, курсанты. Я хочу сказать всем сегодня гражданам Республики Беларусь, что органы внутренних дел, весь силовой блок сделаем все, чтобы эта страшная трагедия никогда не повторилась на нашей земле.

Там использовали людей как биооружие! 80 лет назад освободили концлагерь «Озаричи» -10

Память безвинно погибших жертв нацизма сегодня почтили минутой молчания, к мемориалу возложили цветы и венки. В этом году на месте бывшего концлагеря как никогда многолюдно – на митинге собрались около тысячи человек из разных стран.

«Это был чистый ад». Память безвинно погибших жертв нацизма почтили в Озаричах. Подробности.

Там использовали людей как биооружие! 80 лет назад освободили концлагерь «Озаричи» -13

Астрид Сахм, представитель Дортмундского международного образовательного центра (Германия):
Мы в Германии занимаемся еще и организацией поездок молодежи на мемориальные комплексы разных стран. На человеческом уровне многие отношения сохранились, и мне кажется очень важным, чтобы контакты не прекратились.

Подробности в сюжете.

# Великая Отечественная война # общество # Анна Корольчук # Виктор Морозов # Иван Кубраков

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