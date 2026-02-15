Оборона страны – под личным контролем Лукашенко! В какой форме наши солдаты и генералы?
В Беларуси февраль для людей в погонах – месяц особых смыслов. Это время, когда личные истории тесно переплетаются с большой геополитикой. Недавно Минск вновь подтвердил статус самой надежной и, пожалуй, единственной эффективной гуманитарной площадки в регионе, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Ольга Коршун, СТВ:
Некоторое время назад на нашей территории произошел первый в этом году обмен пленными между Россией и Украиной. А сегодня День памяти воинов-интернационалистов. 15 февраля – дата вывода советских войск из Афганистана. Для белорусских силовиков это день «боевого крещения» и памяти о тех, кто первым столкнулся с международным терроризмом.
Традиционно на Острове слез в Минске проходит церемония возложения цветов. Это не просто формальность – мощный объединяющий фактор для всего офицерского корпуса, а безопасность для нас – вопрос № 1, и я имею в виду именно военную ситуацию, на которой и на этой неделе, и все последнее время было сосредоточено максимум внимания. По распоряжению Президента в Беларуси проходит внезапная проверка боеготовности армии, и в пятницу Главнокомандующий лично приехал на полигон под Борисовом. В условия, когда – цитата – «у нас никто спрашивать не будет, когда и как воевать», – армия должна работать как часы.
Пока на Западе чертят карты нападения, в Варшаве и Вильнюсе уже не скрывают: их полигоны развернуты строго на Восток. Прямо сейчас у наших рубежей, от Белостока до Друскининкая, НАТО формирует наступательные «кулаки». Польша разворачивает новые дивизии, стягивая к нашим границам американские «Абрамсы» и корейские «Черные пантеры». Это не просто учения, это плацдармы, где отрабатывают наступления и захват территорий. В ответ мы не затеваем драку и нападать не собираемся, но порох держим сухим, и оценка состояния армии отрезвляющая.
Как сказал Президент: радости немного, а за формализм с каждого будут спрашивать лично. Не время расслабляться. Мы должны быть уверены, что нашу мирную жизнь защищают не красивые доклады, а реальная броня и готовность каждого офицера.
Как Беларусь выстраивает оборону и как прошла проверка на прочность, в режиме реальной угрозы – материл нашего политобозревателя Евгений Пустового.
Белорусская армия всегда в строю. А учения – это один из стандартных элементов подготовки Вооруженных Сил. Модернизация нашей армии не прекращалась даже в годы жарких отношений с ЕС.
Еврофункционеры делали селфи в Беларуси и продолжали наращивать присутствие НАТО в нашем регионе.
А теперь вместо дипломатии политика агрессии. Это не скрывают руководители стран и понимают эксперты. Одна из точек бифуркации – наш макрорегион. В Украине конфликт, а Польша демонстративно и гиперактивно наращивает свою армию.
Алексей Авдонин, председатель правления Республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание»:
НАТО делает все, чтобы сосредоточить контингент и вооружение, военную технику на территории Польши, и подталкивает Варшаву к различным провокациям. В случае вооруженного конфликта пострадают сами же граждане Польши. Именно их будут ловить, точно так же как в Украине, молодых парней, мужчин, и отправлять в зону боевых действий.
В такие моменты похолодания отношений как никогда необходимо держать порох сухим.
Лукашенко: Беларусь к концу года должна иметь собственное производство боеприпасов. Читайте здесь.
Глава государства умеет анализировать и прогнозировать ситуацию. Поэтому нашей стране, расположенной на перекрестке геополитических интересов, постоянно приходится заниматься вопросами военного строительства. Опыт СВО изучен нашими войсками. Но с прицелом на наш природный ландшафт. Глава государства уже не раз озвучивал, какие направления надо усиливать.
Лукашенко: хотим мы или нет, нам придется укреплять нашу обороноспособность. Подробности.
Эта особенно снежная и морозная зима стала особой для белорусской армии. Проверку низкими температурами, суровыми условиями и длительными маршами уже прошли многие соединения и подразделения. При этом, чтобы исключить малейшую утечку информации, депеши от Главнокомандующего, минуя всю армейскую вертикаль, передавали прямо в руки комбригов.
Андрей Богодель, заместитель начальника факультета Генерального штаба Вооруженных Сил Военной академии Беларуси, кандидат военных наук:
Один пакет, второй, третий. А все знают, что глава государства при помощи бумажек никогда не руководит. Поэтому ждали приезда. И он приехал, причем ни куда-нибудь, а в родную для него 120-ю бригаду, где он еще в советской армии служил заместителем командира роты. Тогда это еще была, правда, 120-я дивизия. Причем служил он в пехоте, поэтому все, что происходило на полигоне, Александр Григорьевич знал не понаслышке
Пока вся страна строила планы на выходные, ранним пятничным утром Главнокомандующий появился на полигоне под Борисовом. Внезапно, как снег на генеральские шапки.
Армия способна воевать: Президенту доложили, как проходит первый этап внезапной проверки ВС.
Здесь проходят зимнее стрельбы и учения у столичной 120-й мотострелковой бригады.
Еще одну тотальную инспекцию Вооруженных Сил устроил министр обороны. Видна реальная картина обороноспособности. К тому же вместе с регулярными силами проверяют и гвардию офицеров запаса. А значит, отлаженную систему военных комиссариатов. Белорусы относятся с пониманием.
– Мы увидели, что необходим упреждающий призыв офицеров запаса и проведение занятий с ними, чтобы они были готовы.
– Всех призвал или кого-то не нашли?
– Всех – 100 %. Кстати, отмечают, что люди сейчас с большим желанием. Меньше было желающих где-то ускользнуть, найти какую-то причину. Даже обращений не было.
– То есть люди серьезно относятся к призыву. Ну наконец-то поняли, что это учеба: а если война – а мы ничего не умеем делать.
«Орешник», дроны, технология «стелс» и Starlink – лицо современных военных конфликтов, но в финале в победе расписывается пехотинец. А его подготовка – это успех всего формирования. Главнокомандующий оценил, как стреляют и где живут бойцы.
– У вас тут курорт.
– Стараемся.
– Важно, что он еще выполняет функцию защиты от ударов. Три настила.
– Хорошо, ребята, учитесь, на всякий случай учитесь.
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