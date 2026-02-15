В Беларуси февраль для людей в погонах – месяц особых смыслов. Это время, когда личные истории тесно переплетаются с большой геополитикой. Недавно Минск вновь подтвердил статус самой надежной и, пожалуй, единственной эффективной гуманитарной площадки в регионе, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Ольга Коршун, СТВ:

Некоторое время назад на нашей территории произошел первый в этом году обмен пленными между Россией и Украиной. А сегодня День памяти воинов-интернационалистов. 15 февраля – дата вывода советских войск из Афганистана. Для белорусских силовиков это день «боевого крещения» и памяти о тех, кто первым столкнулся с международным терроризмом.

Традиционно на Острове слез в Минске проходит церемония возложения цветов. Это не просто формальность – мощный объединяющий фактор для всего офицерского корпуса, а безопасность для нас – вопрос № 1, и я имею в виду именно военную ситуацию, на которой и на этой неделе, и все последнее время было сосредоточено максимум внимания. По распоряжению Президента в Беларуси проходит внезапная проверка боеготовности армии, и в пятницу Главнокомандующий лично приехал на полигон под Борисовом. В условия, когда – цитата – «у нас никто спрашивать не будет, когда и как воевать», – армия должна работать как часы.

Пока на Западе чертят карты нападения, в Варшаве и Вильнюсе уже не скрывают: их полигоны развернуты строго на Восток. Прямо сейчас у наших рубежей, от Белостока до Друскининкая, НАТО формирует наступательные «кулаки». Польша разворачивает новые дивизии, стягивая к нашим границам американские «Абрамсы» и корейские «Черные пантеры». Это не просто учения, это плацдармы, где отрабатывают наступления и захват территорий. В ответ мы не затеваем драку и нападать не собираемся, но порох держим сухим, и оценка состояния армии отрезвляющая.

Как сказал Президент: радости немного, а за формализм с каждого будут спрашивать лично. Не время расслабляться. Мы должны быть уверены, что нашу мирную жизнь защищают не красивые доклады, а реальная броня и готовность каждого офицера.