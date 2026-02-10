Лукашенко: хотим мы или нет, нам придётся укреплять нашу обороноспособность

Важный и по большей части закрытый разговор состоялся 10 февраля во Дворце Независимости. К концу 2026 года в Беларуси должно появиться собственное производство артиллерийских боеприпасов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
У главы государства прошло совещание по вопросам оснащения Вооруженных Сил и развития военно-промышленного комплекса. Речь про обеспечение военной безопасности страны, а значит – суверенитета Беларуси.
Политическая дальновидность и управленческий опыт позволяют главе государства выделять самое важное и концентрироваться на основном. В том числе в вопросах военного строительства.
Во время инспекций Вооруженных Сил и наблюдения за ходом учений Главнокомандующим сделан ряд выводов и даны поручения. Среди них – создание собственного производства ходовых боеприпасов.
Пантус поделился подробностями создания в Беларуси собственного производства боеприпасов.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Хотим мы или нет, я давно об этом предупреждал белорусский народ, вы тем более знаете об этом, нам придется укреплять нашу обороноспособность. В 2027 году, даже к концу 2026 года, мы должны иметь свои боеприпасы. Ходовые боеприпасы. Конечно, перед нами стоял когда-то вопрос о собственном производстве патронов. Мы этот вопрос решили. Гранатометы будут иметь свое место в любом бою, особенно у нас, в связи с теми природными условиями, которыми мы располагаем. Поэтому выстрелы для гранатометов должны быть свои.
Надо понимать, что все боеприпасы, которые я назвал, они могут хорошо храниться, и мы в достаточном количестве можем их производить и положить на склад. Это не беспилотники, которые на склад не положишь в большом количестве. Хочу предупредить всех: упаси вас господь сорвать это мероприятие по срокам. (Подробности здесь).