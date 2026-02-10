Важный и по большей части закрытый разговор состоялся 10 февраля во Дворце Независимости. К концу 2026 года в Беларуси должно появиться собственное производство артиллерийских боеприпасов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. У главы государства прошло совещание по вопросам оснащения Вооруженных Сил и развития военно-промышленного комплекса. Речь про обеспечение военной безопасности страны, а значит – суверенитета Беларуси.

Политическая дальновидность и управленческий опыт позволяют главе государства выделять самое важное и концентрироваться на основном. В том числе в вопросах военного строительства. Во время инспекций Вооруженных Сил и наблюдения за ходом учений Главнокомандующим сделан ряд выводов и даны поручения. Среди них – создание собственного производства ходовых боеприпасов. Пантус поделился подробностями создания в Беларуси собственного производства боеприпасов.