Прямой эфир

Партия Су-30СМ2 заступила на боевое дежурство на одном из аэродромов Беларуси

15 февраля 2026 17:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

На одном из аэродромов Беларуси заступила на боевое дежурство очередная партия самолетов Су-30СМ2, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Истребители доставили в нашу страну в начале февраля, и они уже стали на крыло – самолеты прошли техническое изучение и полностью готовы к выполнению задач по защите наших рубежей.

Партия Су-30СМ2 заступила на боевое дежурство на одном из аэродромов Беларуси-2

Су-30СМ2 – это один из самых мощных истребителей в мире, сочетающий маневренность и технологии. Самолет многофункциональный, позволяет надежно прикрывать небо и выполнять сложнейшие ударные миссии. 

Сегодня эта техника находится на первом рубеже обороны. Обновление парка – один из ключевых приоритетов белорусской армии. Эксперты отмечают, что вопреки тренду на БПЛА без пилотируемой авиации в современных военных условиях не обойтись. Она берет на себя минимум 25 % задач по поражению целей.

Партия Су-30СМ2 заступила на боевое дежурство на одном из аэродромов Беларуси-4

Летчик авиационной базы:
Для нас Су-30СМ2 – это не просто истребитель, а полноценный боевой авиационный комплекс. Он сочетает дальность, мощное вооружение и современную систему обнаружения. Благодаря модернизации мы получили улучшенную авионику и современное авиационное вооружение, что заметно расширяет тактические возможности. В реальной работе это означает быстрее обнаружить цель, раньше принять решение и выполнить задачи эффективнее. Это дает нам преимущество над многими зарубежными аналогами.

Партия Су-30СМ2 заступила на боевое дежурство на одном из аэродромов Беларуси-6

Летчик авиационной базы:
С начала 2025 года на вооружение нашей официальной базы начали поступать многоцелевые истребители Су-30СМ2. Современная техника – это всегда новые возможности. В настоящее время летный состав базы уже активно выполняет самостоятельные полеты, оттачивает свой профессионализм, выполняет поставленные задачи на многоцелевых истребителях Су-30СМ2.

Партия Су-30СМ2 заступила на боевое дежурство на одном из аэродромов Беларуси-8

СУ-30 СМ2 превосходит западные аналоги. Неслучайно в настоящее время больше десятка стран, включая Китай, Индию, Вьетнам и Казахстан, приняли на вооружение и закупают различные модификации этих истребителей. 

# Вооруженные силы Республики Беларусь

Другие новости рубрики

Все новости
Даже за полярный кругом носят белорусское! Кто делает «зроблена ў Беларусі» мировым знаком качества?
15 февраля 2026 16:55

Даже за полярный кругом носят белорусское! Кто делает «зроблена ў Беларусі» мировым знаком качества?

Работа 24/7! Задачи системы ЖКХ и ликвидация последствий непогоды – разговор с Александром Максимчуком
15 февраля 2026 14:18

Работа 24/7! Задачи системы ЖКХ и ликвидация последствий непогоды – разговор с Александром Максимчуком

«Снежный снайпер» – в Раубичах состоялся финал республиканских соревнований по биатлону
15 февраля 2026 13:44

«Снежный снайпер» – в Раубичах состоялся финал республиканских соревнований по биатлону