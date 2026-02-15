Партия Су-30СМ2 заступила на боевое дежурство на одном из аэродромов Беларуси

На одном из аэродромов Беларуси заступила на боевое дежурство очередная партия самолетов Су-30СМ2, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Истребители доставили в нашу страну в начале февраля, и они уже стали на крыло – самолеты прошли техническое изучение и полностью готовы к выполнению задач по защите наших рубежей.

Су-30СМ2 – это один из самых мощных истребителей в мире, сочетающий маневренность и технологии. Самолет многофункциональный, позволяет надежно прикрывать небо и выполнять сложнейшие ударные миссии.

Сегодня эта техника находится на первом рубеже обороны. Обновление парка – один из ключевых приоритетов белорусской армии. Эксперты отмечают, что вопреки тренду на БПЛА без пилотируемой авиации в современных военных условиях не обойтись. Она берет на себя минимум 25 % задач по поражению целей.