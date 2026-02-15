Партия Су-30СМ2 заступила на боевое дежурство на одном из аэродромов Беларуси
На одном из аэродромов Беларуси заступила на боевое дежурство очередная партия самолетов Су-30СМ2, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Истребители доставили в нашу страну в начале февраля, и они уже стали на крыло – самолеты прошли техническое изучение и полностью готовы к выполнению задач по защите наших рубежей.
Су-30СМ2 – это один из самых мощных истребителей в мире, сочетающий маневренность и технологии. Самолет многофункциональный, позволяет надежно прикрывать небо и выполнять сложнейшие ударные миссии.
Сегодня эта техника находится на первом рубеже обороны. Обновление парка – один из ключевых приоритетов белорусской армии. Эксперты отмечают, что вопреки тренду на БПЛА без пилотируемой авиации в современных военных условиях не обойтись. Она берет на себя минимум 25 % задач по поражению целей.
Летчик авиационной базы:
Для нас Су-30СМ2 – это не просто истребитель, а полноценный боевой авиационный комплекс. Он сочетает дальность, мощное вооружение и современную систему обнаружения. Благодаря модернизации мы получили улучшенную авионику и современное авиационное вооружение, что заметно расширяет тактические возможности. В реальной работе это означает быстрее обнаружить цель, раньше принять решение и выполнить задачи эффективнее. Это дает нам преимущество над многими зарубежными аналогами.
Летчик авиационной базы:
С начала 2025 года на вооружение нашей официальной базы начали поступать многоцелевые истребители Су-30СМ2. Современная техника – это всегда новые возможности. В настоящее время летный состав базы уже активно выполняет самостоятельные полеты, оттачивает свой профессионализм, выполняет поставленные задачи на многоцелевых истребителях Су-30СМ2.
СУ-30 СМ2 превосходит западные аналоги. Неслучайно в настоящее время больше десятка стран, включая Китай, Индию, Вьетнам и Казахстан, приняли на вооружение и закупают различные модификации этих истребителей.