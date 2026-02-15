Работа 24/7! Задачи системы ЖКХ и ликвидация последствий непогоды – разговор с Александром Максимчуком
Как коммунальные службы справляются с сюрпризами погоды? Обсудили с гостем программы «Сенат», членом Совета Республики, генеральным директором Брестского областного унитарного предприятия «Управление жилищно-коммунального хозяйства» Александром Александровичем Максимчуком.
Александр Максимчук, член постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по региональной политике и местному самоуправлению:
На сегодняшний день у нас подходы в государстве, согласно указу Президента, поднимаются два раза в год тарифы для населения. Это с 1 января и с 1 июня. В 2026 году поднимается на 0,5 базовых величины, в нынешних ценах это 22,5 рубля. И здесь можно сказать, что эта сумма выверена из двухкомнатной квартиры 48 квадратных метров и троих проживающих. В 2026 году с 1 января у нас большая выработка тепла из-за того, что зима суровее намного, чем в прошлые годы. Поэтому потребление теплоэнергии увеличилось где-то порядка на 45 %. В связи с этим правительство вышло на Президента с предложением, чтобы тарифы для населения ввести не с 1 января, а с 1 марта. Здесь хочется сказать, что тарифы для тепла у нас вводятся с 1 июня для горячего водоснабжения и для тепла.
Но здесь на 22 рубля были повышены тарифы для других услуг. Это электроэнергия, газоснабжение, техническое обслуживание, водоканализация, твердые коммунальные отходы. Капитальный ремонт, техническое обслуживание. Вот в этом смысл вот этого всего. Потому что если бы резко и те услуги повысились, и потребление повысилось, то жировки явно бы потяжелели где-то порядка на 45 %. Поэтому для того, чтобы люди, население наше не почувствовало этого рывка финансового, было принято такое решение. И сегодня мы уже имеем решение облисполкома, практически подписанное, для того, чтобы начислять и до 15 февраля начислить и выдать людям жировки. Поэтому, думаю, ничего страшного не происходит, но тема актуальная, и люди не почувствуют вот эту вот разницу в повышении от этих тарифов.
Какие задачи стоят перед системой ЖКХ на ближайшие годы?
Александр Максимчук:
Сегодня мы уже работаем по 3 программам. Это комфортное жилье, которое включает в себя благоустройство, ремонт жилфонда, снос аварийного арендного жилья и водоснабжение, чистая вода. Есть программа энергетиков по теплоснабжению, куда тоже мы собираемся построить 15 котельных на пеллетах, 14 котельных перевести на местные виды топлива, ну и, естественно, поменять тепловые сети. В Брестской области, если так говорить, 91 % заменено тепловых сетей на предварительно изолированные трубы.
Ну и мы дальше будем их менять, чтобы дойти до 100%. Немаловажное направление – чистая вода. Я вижу для своей отрасли такую проблему – это обеспеченность централизованным теперь водоснабжением. Следующее направление, которое касается водоснабжения и канализации – это строительство очистных сооружений. Мы за пятилетку построили и реконструировали 15 очистных сооружений по Брестской области. На следующую пятилетку мы планируем 5 тоже очистных сооружений, но тоже крупные, и Барановичские, и Микошевичские, и Березовские, и еще ряд: Пружанские и Кобринские очистные сооружения.
Это тоже огромные деньги, где-то порядка очистных сооружений стоит от 30 до 50 миллионов рублей. Если возвращаясь к мусороперерабатывающим заводам, то там тоже сумма не менее 100 миллионов рублей. Это огромные инвестиции, которые необходимо и вкладывать, и рационально использовать, чтобы не было лишнего сделано на этих объектах.
Виолетта Шаблинская, СТВ:
А на ваш взгляд, сильно отличается обеспечение услугами ЖКХ, например, в областном и районном центре?
Александр Максимчук:
В основном разницы большой нет, только есть разница в том, что где-то мы не до каждого человека доходим. Я вот заметил одну такую тенденцию, что у меня с районных центров, по службе 115 на оказание ЖКУ меньше заявок, чем по большим городам. Я делаю вывод из этого, что мы там более качественно, наверное, даже услуги оказываем, чем в областном центре.
Как справляются коммунальные службы Бреста с сюрпризами погоды?
Александр Максимчук:
Нам не присуща вот такая зима. В прошлые годы у нас такого не было. Ни снегопадов, ни морозов, ничего. Поэтому, в принципе, коммунальные службы на сегодня готовы к любой непогоде. В районе 600 единиц техники, которые убирают по всей области. Также мы можем привлекать технику других предприятий. Когда проходил циклон «Улли», мы были готовы, работали 24 на 7.
Это очень большое количество людей, где-то около тысячи. Ну и, конечно, нам очень в этом помогало и население. Поэтому мы будем считать, что справились. Много чего помогли военные, МВД, пограничники. Мы их привлекали к расчистке дворовых территорий, социальной сферы. Я думаю, что оценку можно поставить неплохую.
Подробности в видео.