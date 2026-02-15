Работа 24/7! Задачи системы ЖКХ и ликвидация последствий непогоды – разговор с Александром Максимчуком

Как коммунальные службы справляются с сюрпризами погоды? Обсудили с гостем программы «Сенат», членом Совета Республики, генеральным директором Брестского областного унитарного предприятия «Управление жилищно-коммунального хозяйства» Александром Александровичем Максимчуком.

Александр Максимчук, член постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по региональной политике и местному самоуправлению:

На сегодняшний день у нас подходы в государстве, согласно указу Президента, поднимаются два раза в год тарифы для населения. Это с 1 января и с 1 июня. В 2026 году поднимается на 0,5 базовых величины, в нынешних ценах это 22,5 рубля. И здесь можно сказать, что эта сумма выверена из двухкомнатной квартиры 48 квадратных метров и троих проживающих. В 2026 году с 1 января у нас большая выработка тепла из-за того, что зима суровее намного, чем в прошлые годы. Поэтому потребление теплоэнергии увеличилось где-то порядка на 45 %. В связи с этим правительство вышло на Президента с предложением, чтобы тарифы для населения ввести не с 1 января, а с 1 марта. Здесь хочется сказать, что тарифы для тепла у нас вводятся с 1 июня для горячего водоснабжения и для тепла. Но здесь на 22 рубля были повышены тарифы для других услуг. Это электроэнергия, газоснабжение, техническое обслуживание, водоканализация, твердые коммунальные отходы. Капитальный ремонт, техническое обслуживание. Вот в этом смысл вот этого всего. Потому что если бы резко и те услуги повысились, и потребление повысилось, то жировки явно бы потяжелели где-то порядка на 45 %. Поэтому для того, чтобы люди, население наше не почувствовало этого рывка финансового, было принято такое решение. И сегодня мы уже имеем решение облисполкома, практически подписанное, для того, чтобы начислять и до 15 февраля начислить и выдать людям жировки. Поэтому, думаю, ничего страшного не происходит, но тема актуальная, и люди не почувствуют вот эту вот разницу в повышении от этих тарифов. Какие задачи стоят перед системой ЖКХ на ближайшие годы?

Александр Максимчук:

Сегодня мы уже работаем по 3 программам. Это комфортное жилье, которое включает в себя благоустройство, ремонт жилфонда, снос аварийного арендного жилья и водоснабжение, чистая вода. Есть программа энергетиков по теплоснабжению, куда тоже мы собираемся построить 15 котельных на пеллетах, 14 котельных перевести на местные виды топлива, ну и, естественно, поменять тепловые сети. В Брестской области, если так говорить, 91 % заменено тепловых сетей на предварительно изолированные трубы. Ну и мы дальше будем их менять, чтобы дойти до 100%. Немаловажное направление – чистая вода. Я вижу для своей отрасли такую проблему – это обеспеченность централизованным теперь водоснабжением. Следующее направление, которое касается водоснабжения и канализации – это строительство очистных сооружений. Мы за пятилетку построили и реконструировали 15 очистных сооружений по Брестской области. На следующую пятилетку мы планируем 5 тоже очистных сооружений, но тоже крупные, и Барановичские, и Микошевичские, и Березовские, и еще ряд: Пружанские и Кобринские очистные сооружения. Это тоже огромные деньги, где-то порядка очистных сооружений стоит от 30 до 50 миллионов рублей. Если возвращаясь к мусороперерабатывающим заводам, то там тоже сумма не менее 100 миллионов рублей. Это огромные инвестиции, которые необходимо и вкладывать, и рационально использовать, чтобы не было лишнего сделано на этих объектах.

Виолетта Шаблинская, СТВ:

А на ваш взгляд, сильно отличается обеспечение услугами ЖКХ, например, в областном и районном центре? Александр Максимчук:

В основном разницы большой нет, только есть разница в том, что где-то мы не до каждого человека доходим. Я вот заметил одну такую тенденцию, что у меня с районных центров, по службе 115 на оказание ЖКУ меньше заявок, чем по большим городам. Я делаю вывод из этого, что мы там более качественно, наверное, даже услуги оказываем, чем в областном центре. Как справляются коммунальные службы Бреста с сюрпризами погоды?