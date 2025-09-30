Встреча членов Совета старейшин с молодыми парламентариями и сенаторами прошла в Минске

Молодежь, Совет старейшин и сенаторы, в том числе нескольких предыдущих созывов, сегодня вместе собрались в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мероприятие прошло в преддверии Дня пожилого человека.

Встречу возглавила председатель Совета Республики. Наталья Кочанова подчеркнула важность сохранения традиций преемственности. Завтра страна отметит День пожилых людей. Их мудрость и опыт востребованы. Они действительно внесли огромный вклад в развитие нашей страны, в ее становление, создание своего суверенного независимого государства На встрече обсудили работу парламентариев, актуальные для государства темы. Звучали и слова благодарности.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Всегда эти встречи очень трогательны, потому что мы должны четко понимать, что люди старшего поколения сделали очень много для нашей страны. Я повторяюсь, но это действительно так, особенно в год 80-летия Великой Победы, когда мы четко понимаем и знаем, что такое мир, что такое жить на своей суверенной земле. Когда совсем недавно мы отметили День народного единства, мы четко осознаем, что должны быть все вместе. Те, кто сегодня уже на заслуженном отдыхе, но неравнодушен к жизни своей страны. Те, кто сегодня работает, своим трудом, создавая благо для нашего государства.